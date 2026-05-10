زانیاری ورد لە بنکەی نهێنی ئیسڕائیل لە عێراق ئاشکرا بوو

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە تۆڕی "i24 نیوز"ی ڕژێمی زایۆنی، ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت ژۆرناڵی ئەمریکی بە پشتبەستن بەو سەرچاوانەی کە ناوی بردووە، ئاشکرای کرد: ئیسرائیل لە سەرەتای ئۆپەراسیۆنی دژ بە ئێران، بنکەیەکی نهێنی لە خاکی عێراق دامەزراندبوو.
ئەم سەرچاوانە کە ناویان نەهاتووە، ڕایانگەیاندووە کە ئەم بنکەیە ماوەیەکی کەم پێش دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنەکە لە بیابانی عێراق دامەزراوە.
ئەو سەرچاوانەی ئاماژەیان پێکراوە ڕایانگەیاند: ئەم ناوچەیە وەک بنکەیەکی هێزی تایبەت و ناوەندێکی لۆجستی بۆ هێزی ئاسمانی ئیسرائیل بەکارهاتووە.
ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ بە پشتبەستن بە سەرچاوەکانی خۆی نووسیویەتی: لە سەرەتای جەنگدا ئیسرائیل هێرشی ئاسمانی بۆ سەر ئەو هێزە عێراقیانەی ئەنجامدا کە لە نزیک بوولە ئەم بنکە ئاگادار ببنەوە.
ئەو سەرچاوانەی ئاماژەیان پێکراوە ڕایانگەیاند: تیمەکانی فریاگوزاری لەم بنکەیەدا جێگیر بوون بۆ ئەوەی هەنگاو بنێن لە ئەگەری کەوتنەخوارەوەی فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل.
بەگوێرەی ئەو سەرچاوانە، "دوای کەوتنەخوارەوەی فڕۆکەیەکی جەنگی ئێف 15ی ئەمریکی لە نزیک ئیسفەهان، ئیسرائیل ئامادەیی خۆی بۆ ڕزگارکردنی تیمەکەی ڕاگەیاند و بۆ پاڵپشتیکردنی ئۆپەراسیۆنی فریاگوزاری هێرشی ئاسمانی ئەنجامدا".
