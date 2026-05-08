  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گوڵان ١٨ ٠٤:٣٦

هێرشی هێزی دەریایی ئێران بۆ سەر کۆپاپۆڕی ئەمریکا دوای دەستدرێژی دوژمن

دوای ئەوەی کۆپاپۆڕێکی ئەمریکایی ویستی لە گەرووی هورمۆز بپەڕێتەوە و دەستدرێژی کردە سەر ئێران بە مووشەکی کڕووزی هێزی دەریایی وڵام درایەوە.

فەرماندەیی هێزی دەریایی کۆماری ئیسلامی ئێران لە X نووسیویەتی؛ دوای پێشێلکردنی ئاگربەست و دەستدرێژی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا بۆ سەر کەشتییەکی نەوتهەڵگری ئێران لە نزیک بەندەری جاسک و نزیکبوونەوەی کۆپاپۆڕەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە گەرووی هورمز، ئۆپەراسیۆنێکی یەکگرتووی زۆر گەورە و ورد بە کەڵک وەرگرتن لە جۆرەها مووشەکی کروزی بالیستی و دژە کەشتی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بە سەری تەقینەوە قورس ئەنجامدرا بەرەو دوژمن.

چاودێرییەکان ئاماژەن بۆ زیانێکی بەرچاو بە دوژمنی ئەمریکا و سێ کەشتییە داگیرکەرەکەی دوژمن بە خێرایی لە گەرووی هورمز هەڵاتن.

