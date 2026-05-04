  1. تورکیا
AP ١٤٠٥ گوڵان ١٤ ٠٩:٤٣

وەستانی ڕەوتی ئاشتی حکوومەتی ئەردۆغان دەڕووخێنێت

پەرلەمانتاری تورکیا جانی تۆرون، جەختی لەسەر پێویستی ڕێوشوێنی خێرا لەوانەش ئازادکردنی سەلاحەدین دەمیرتاش هۆشداری دا کە دواکەوتنی حکومەت لە بەرەوپێشبردنی پڕۆسەی ئاشتی، دەتوانێت ئەم پرۆسەیە ڕابگرێت و دەرئەنجامی سیاسی جددی هەبێت، لەوانە ڕووخانی حکومەت.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جانی تۆرون، دیپلۆماتکار و ئەندامی پەرلەمانی تورکیا لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ئامارچی هۆشداری دا کە شکستی پڕۆسەی ئاشتی نێوان تورکیا و کوردانی ئەو وڵاتە نەک تەنیا دەبێتە هۆی کۆتایی هێنان بە هەوڵەکانی ئاشتی، بەڵکو دەشێت ببێتە هۆی داڕمانی حکوومەتی تورکیا.

جەختکردنەوە لەسەر ئازادکردنی دەمیرتاش
تورون ئازادکردنی ئازادی، سەرۆکی پێشووی پارتی دیموکراتی گەلان، کە زیاتر لە دە ساڵە لە زیندانی ئەدیرنەدایە، بە یەکێک لە یەکەم هەنگاوە پێویستەکان بۆ دووبارە بونیادنانەوەی متمانە دەزانێت.

جەختیش دەکاتەوە، جێبەجێکردنی حوکمەکەی دەمیرتاش دەتوانێت نیشانەیەکی جیددی بێت بۆ پابەندبوونی حکومەت بە ئاشتی و گەڕانەوە بۆ سیاسەتی مەدەنی.

مەترسی "راگرتنی" پرۆسەی ئاشتی
ئەو پەرلەمانتارە هۆشداری دەدات لەوەی ئەگەر تا مانگی ئایار هەنگاوی یاسایی کۆنکرێتی لە پەرلەمان نەنرێت، ئەوا دەکرێت پرۆسەی ئاشتی بوەستێنرێت، دۆخێک کە بە وتەی خۆی مەترسیدارترە لە شکستی تەواو. تۆرون بە کەڵک وەرگرتن لە مەتافۆری "برینی کراوە" جەخت لەوە دەکاتەوە کە هەڵپەساردنی پرۆسەی ئاشتی دەتوانێت ببێتە هۆی پەرەسەندنی قەیران و بێمتمانەیی.

