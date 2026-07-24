ئێران پێشنیاری ئاگربەستی ئەمریکای ڕەتکردەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە پشت بەستن بە ئەلمەیادین، ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزی ئەمریکی لە ڕاپۆرتێکدا پاگەندەی کرد کە ئێران پێشنیاری ئاگربەستی ڕەت کردۆتەوە کە لەلایەن دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکاوە پێشکەش کرابوو، کە لەلایەن سەرۆک وەزیرانی عێراقەوە گەیاندرایە تاران.

تا ئێستا بەرپرسانی ئێران و ئەمریکا وەڵامی ئەم بانگەشەیەی نیویۆرک تایمزیان نەداوەتەوە، بەڵام عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە پەراوێزی کۆبوونەوەی لەگەڵ عەلی ئەلزەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، ڕایگەیاند، کێشەی ئێمە لەگەڵ ئەمریکا سەبارەت بە ناوبژیوان نییە.

جەختیشی لەوە کردەوە کە کێشەکە جۆری هەڵسوکەوتی ئەمەریکایە، کە ڕێبازی ناعەقڵانی و زیادەڕۆیی و هەژموونگەرانەی ئەم وڵاتەیە، کە لەگەڵ وەڵامدانەوەی دەسەڵاتدارانەی وڵاتەکەی کۆبووەتەوە کۆماری ئیسلامی ئێران.

عێراقچی جەختی لەوە کردەوە: هەتا تێنەگەن کە جگە لە ڕێزگرتن لە نەتەوەی ئێران و ڕێزگرتن لە بەرژەوەندی نەتەوەی ئێران هیچ ڕێگەیەکی دیکە نییە، بە سروشتی خۆی هیچ بنەمایەک بۆ هەنگاونان بەو ئاراستەیە نامێنێت. ئەم بابەتە پێویستی بە پەیام و وەڵام نییە؛ تەنها پێویستە بە سیاسەتەکانیاندا بچنەوە.