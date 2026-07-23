ئێران هەڕەشەی کرد؛ ستراتیژی و سیناریۆی نوێ جێبەجێ دەکەین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمیر محەممەد ئەکرامی نیا، وتەبێژی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران، وێڕای ڕوون کردنەوەی دوایین بارودۆخی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دەستدرێژکارانی ئەمریکی، ڕایگەیاند: دوای پێشێل کردنی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن لە لایەن لایەنی ئەمریکییەوە، ئێستا شاهیدی قۆناغێکی نوێی شەڕین؛ هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێرانیش لە کاردانەوە بە دەستدرێژییەکانی دوژمن هێرشی تۆڵەسەندنەوەیان ئەنجام دەدەن و تا ئەو کاتەی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ژێرخانی وڵات و ناوچە کەنارییەکانی وڵات بەردەوام بن، ئەم ئۆپەراسیۆنانە بەردەوام دەبن.

جەختیشی کرد: سیناریۆی نوێ پێشبینی کراوە و کاری لەسەر کراوە، بە دڵنیاییەوە بە شێوەیەکی نوێ هەنگاو دەنێین بۆ ئەوەی دوژمن بەردەوام نەبێت لە شەڕ.

وتەبێژی ئەرتەش بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە چوونە ناو گۆڕەپانە نوێیەکانی شەڕ دەتوانێت یەکێک لە بژاردە ستراتیژییەکانی ئێران بێت، وتەبێژی ئەرتەش ڕایگەیاند: ستراتیژەکانی دیکە هەن کە لە کاتی گونجاودا پەردەیان لەسەر لادەدرێن.

پاشان باسی لە بارودۆخی هێزی ئاسمانی ئەرتەش کرد و وتی: ئێمە دەرفەتی ئاگربەستمان بە تەواوی قۆستەوە بۆ باشترکردنی دۆخەکەمان و توانای شەڕکردن؛ لە ڕاستیدا ئەوەی گرنگە، پاڵنەر و ئیرادەی بەرزی هاوڕێکانم لە هێزی ئاسمانی و بەرگری لە ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێرانە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دەستدرێژیی دوژمن، کە خۆشبەختانە ئەمڕۆ لە ڕابردوو باشتر ئامادەین.

سەبارەت بە ئەگەری لەشکرکێشی زەمینی دوژمن و ئاستی ئامادەیی هێزی زەمینی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران، ئەمیر ئەکرەمی نیا هەروەها ڕایگەیاند: ئێمە هیچ کردەوەیەکی دوژمن بە مەحاڵ و بە دووری نازانین؛ هەر لەبەر ئەم هۆکارەش ئامادەکارییەکانمان بۆ هەر سیناریۆیەک کە لەلایەن دوژمنەوە هەڵبژێردرا و جێبەجێ بکرێت، بەرزتر کردووەتەوە؛ بەڵام ئەگەر دوژمن لە ڕێگەی وشکانییەوە داگیرکاری بکات، بە دڵنیاییەوە لاوازییەکەی زۆر زیاتر دەبێت لە هێرشی ئاسمانی و مووشەکی. ئۆپەراسیۆنە زەمینیەکان دەرفەتی زۆر دەڕەخسێنن بۆ زیانگەیاندن بە دوژمن و بە دڵنیاییەوە کاریگەری و کارایی ئێمە لەم بوارەدا زۆر زیاتر دەبێت.