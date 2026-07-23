هێرشی ئەمریکا بۆ سەر شەلەمچە؛ دوو زیارەتکاری ڕێی کەربەلا شەهید بوون

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەلیوڵا حەیاتی لە وتووێژێکی میدیایی دا ڕایگەیاند: سنووری نێو دەوڵەتی شەلەمچە کاتژمێرێک لەمەوبەر بە هێرشێکی مووشەکیی دوژمنی ئەمریکایی کرایە ئامانج کە لە ئەنجامدا دوو کەس شەهید بوون.

ئاماژەی بەوەشکرد: بریندارانی ڕووداوەکە چارەسەری پزیشکی وەردەگرن و هێزەکانی فریاگوزاریش لە شوێنی ڕووداوەکە خزمەتگوزاری پێشکەش دەکەن.

جێگری لێپرسراوی ئاسایش و چەسپاندنی یاسای پارێزگای خوزستان جەختی لەوە کردەوە: سەرەڕای ئەم هێرشە، هاتووچۆی زیارەتکاران لە سنووری شەلەمچە هێشتا بەردەوامە و ئەم چالاکییە بوونی زیارەتکارانی ئەربەعینی تێک نەدا.