  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ١ ٠٦:٤٩

هێرشی ئەمریکا بۆ سەر شەلەمچە؛ دوو زیارەتکاری ڕێی کەربەلا شەهید بوون

هێرشی ئەمریکا بۆ سەر شەلەمچە؛ دوو زیارەتکاری ڕێی کەربەلا شەهید بوون

جێگری بەرپرسی ئاسایش و جێبەجێکردنی یاسای پارێزگای خووزستان وتی: جموجۆڵی زیارەتکاران لە سنووری نێودەوڵەتی شەلەمچە دوای هێرشی مووشەکیی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا هێشتا بەردەوامە و ئۆپەراسیۆنی فریاگوزاری لەو شوێنە بەردەوامە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەلیوڵا حەیاتی لە وتووێژێکی میدیایی دا ڕایگەیاند: سنووری نێو دەوڵەتی شەلەمچە کاتژمێرێک لەمەوبەر بە هێرشێکی مووشەکیی دوژمنی ئەمریکایی کرایە ئامانج کە لە ئەنجامدا دوو کەس شەهید بوون.

ئاماژەی بەوەشکرد: بریندارانی ڕووداوەکە چارەسەری پزیشکی وەردەگرن و هێزەکانی فریاگوزاریش لە شوێنی ڕووداوەکە خزمەتگوزاری پێشکەش دەکەن.

جێگری لێپرسراوی ئاسایش و چەسپاندنی یاسای پارێزگای خوزستان جەختی لەوە کردەوە: سەرەڕای ئەم هێرشە، هاتووچۆی زیارەتکاران لە سنووری شەلەمچە هێشتا بەردەوامە و ئەم چالاکییە بوونی زیارەتکارانی ئەربەعینی تێک نەدا.

News ID 60038

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