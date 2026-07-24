عێراقچی هۆشداریی توندی بە ترامپ دا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی لە لاپەڕەی تایبەتی خۆیدا نووسیویەتی: دەستبەسەرداگرتنی سەروەت و سامانی وڵاتێک بۆ پێدانی ئیدعای ئەگەری و ناپەیوەندیدار لە داهاتوودا، دانانی پێشینەیەکی مەترسیدارە.

ئاماژه ی بەوەشدا: ئەوانەی پێشوازی له ئەم جۆره داوایە یه دەکەن یان سوود

وەردەگرن، پێویسته له بیریان بێت کاتێک حکوومەتەکان ده ستبەسەر داگرتنی سەرمایەی خەڵکی دیکه دەکەنه کارێکی ئاسایی هیچ سەرمایەیەک پارێزراو نابێت.

عێراقچی جەختی لەوە کردەوە: ئەو ئاژاوە و ناسەقامگیرییەی کە لە ئەنجامی پرۆسەیەکی لەو شێوەیەدا دێتە ئاراوە، نە دڵخۆشکەر دەبێت و نە ئاشتیخوازانە.

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا چەند کاتژمێرێک پێشتر بانگەشەی ئەوەی کردبوو کە هەر زیانێک بە کەشتی و بارهەڵگرەکان بگات، لە سەروەت و سامانی ئێران لەگەڵ ئەمریکا دەدرێت.