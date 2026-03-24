  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خاکەلێوە ٤ ٠٨:١٢

هاوسەنگیی هێز لە شەڕ لە بەرژەوەندی ئێران خەریکە دەگۆڕدرێت

ئەندامێکی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران جەختی کرد کە هاوسەنگیی هێز لە شەڕ لە بەرژەوەندی ئێران خەریکە دەگۆڕدرێت.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلائەدین برووجێردی ئەندامێکی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران لە گفتوگۆ لەگەڵ ئەلمیادین ڕایگەیاند: هیچ نیگەرانییەکمان نییە سەبارەت بەکۆتایی هاتنی پاشکەوتی چەک و چۆڵ و تەقەمەنی.

سەبارەت بە مەرجەکانی کۆتایی هاتنی شەڕ برووجیردی وتی: ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران بۆ کۆتایی هاتنی شەڕ مەرج ڕادەگەیێنێت.

وتیشی: ئەگەر بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە دژی ئێران بەکار نەدەهات، ئێران نەیدەکردە ئامانج.

ئەوەشی وت کە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا پێویستی بە ڕەزامەندی ڕێبەری ئێرانە.

