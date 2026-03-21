سەرۆک کۆماری ئێران مەرجەکانی کۆتایی هاتنی شەڕی ڕاگەیاند

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعود پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە پەیوەندی لەگەڵ نارندرا مۆدی سەرۆک وەزیری هیند سەبارەت بە پەیوەندییەکانی دوو وڵات و دەستدرێژی سەربازی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی دژی ئێران گفتوگۆیان کرد.

پزشکیان هەروەها وتی: بە مەبەستی جێگیرکردنی ئاشتی و پاوەجێی لە ناوچەی ڕۆژاوای ئاسیا، دەبێ پێکهاتەیەکی ئەمنی لە وڵاتانی ناوچەکە دروست بکرێت تا ئاشتی و ئاسایش لە ناوچەکە بێدەستوەردانی وڵاتانی بیانی ڕێکبخرێت.

کۆتایی هاتنی شەڕ و پێکادان لە ناوچەکە بەستراوە بە وەستاندنی بەپەلەی دەستدرێژی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی و دەستەبەری بۆ دووپات نەکردنەوەی ئەم دەستدرێژییە لە داهاتوودا.