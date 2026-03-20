ئێران هەڕەشەی لە بریتانیا کرد

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران و ئیوت کۆپر، وەزیری دەرەوەی بریتانیا، سەبارەت بە لایەنەکان و پاشهاتی شەڕی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی دژی ئێران و گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە گفتوگۆیان کرد.

رەخنەی توندیشی گرت لە لایەنگریی نەرێنی بریتانیا و هەندێ وڵاتی ئەوروپایی لە بەرانبەر دەستدرێژی ئاشکرای ئەمریکا و ئیسڕائیل .

هەروەها سەبارەت بە هەرجەشنە یارمەتییەک بۆ دەستدریژیکاران هۆشداریی دا و بە کارێکی نایاسایی وەسفی کرد و زیادی کرد ئەم کارانە دەبێتە هۆی شڵەژانی دۆخەکە.