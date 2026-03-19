مووشەکەکانی ئێران حەیفای کردە تاریکستان

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مووشەکەکانی ئێران، بازاڕە ئابوورییەکان و گەشتە ئاسمانییەکانی لە ئیسڕائیل وەستاندووە.
کارەبای تەواو حەیفا پچڕاوە و مووشەکەکانی ئێران داویەتی لە مەکۆی پترۆکیمیا لە کەنداوی حەیفا.
میدیاکان ڕایانگەیاند کە بە هۆی بارانی مووشەکی ئێران ، حەیفا بووەتە تاریکیستان و خامۆشە.
بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مووشەکەکانی ئێران، بازاڕە ئابوورییەکان و گەشتە ئاسمانییەکانی لە ئیسڕائیل وەستاندووە.
کارەبای تەواو حەیفا پچڕاوە و مووشەکەکانی ئێران داویەتی لە مەکۆی پترۆکیمیا لە کەنداوی حەیفا.
