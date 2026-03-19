پەشیمانی ترامپ لە هێرش بۆ سەر ژێرخانەی نەوتی ئێران؛ دووبارە نابێتەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دۆناڵد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا پاگەندەی کرد ئاگای لە هێرشی ڕژێمی زایۆنی بۆ سەر ژێرخانی گازی ئێران لە پارسی جنووبی نەبووە.
ترامپ زیادی کرد: ئیسرائیل هیرشیکی چڕی کردە سەر ژێرخانی سەرەکی پارسی جنووبی لە ئێران و بەشێکی بچووکی تێکشکاند. ئەمریکا ئاگای لەم هیرشە نەبوو. ولاتی قەتەریش بەشداریی ئەم هێرشە نەبوو.
ترامپ وتی؛ بەداخەوە ئیران ئەمانەی نەزانی و هیرشی کردە سەر دامەزراوەی گازی شلی سروشتی قەتەر.
وتیشی: ئیسڕائیل چی دیکە هیچ هیرشێک ناکاتە سەر ئەم کیڵگە پربایەخە.
