پەشیمانی ترامپ لە هێرش بۆ سەر ژێرخانەی نەوتی ئێران؛ دووبارە نابێتەوە

پەشیمانی ترامپ لە هێرش بۆ سەر ژێرخانەی نەوتی ئێران؛ دووبارە نابێتەوە

سەرۆک کۆماری ئەمریکا دوای ئەوەی وڵامی لێبڕاوانەی ئێران بە دەستدرێژی بۆ سەر ژێرخانی گازی وڵاتی بینی ، پاگەندەی کرد کە هیچ ئاگای لەو هێرشە نەبووە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دۆناڵد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا پاگەندەی کرد ئاگای لە هێرشی ڕژێمی زایۆنی بۆ سەر ژێرخانی گازی ئێران لە پارسی جنووبی نەبووە.

ترامپ زیادی کرد: ئیسرائیل هیرشیکی چڕی کردە سەر ژێرخانی سەرەکی پارسی جنووبی لە ئێران و بەشێکی بچووکی تێکشکاند. ئەمریکا ئاگای لەم هیرشە نەبوو. ولاتی قەتەریش بەشداریی ئەم هێرشە نەبوو.

ترامپ وتی؛ بەداخەوە ئیران ئەمانەی نەزانی و هیرشی کردە سەر دامەزراوەی گازی شلی سروشتی قەتەر.

وتیشی: ئیسڕائیل چی دیکە هیچ هیرشێک ناکاتە سەر ئەم کیڵگە پربایەخە.

