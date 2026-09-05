  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١٤ ١٢:١٠

هێرش بۆ سەر دامەزراوەی ئەتۆمی ئیسفەهان ڕەتکرایەوە

هێرش بۆ سەر دامەزراوەی ئەتۆمی ئیسفەهان ڕەتکرایەوە

فەیلەقی ساحێب زەمانی پارێزگای ئیسفەهان ڕایگەیاند: دوای بڵاوبوونەوەی هەندێک هەواڵ و ناوەڕۆکی ناڕاست لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان سەبارەت بە هێرشێکی دوژمنی ئەمریکی-زایۆنیستی بۆ سەر ناوەند و دامەزراوە ئەتۆمییەکانی پارێزگای ئیسفەهان، لێرەوە خەڵکی بەشەرەف پارێزگاکە ئاگادار دەکەینەوە کە ئەم هەواڵە درۆیە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەم هەواڵە لە بنەڕەتدا درۆیە و هیچ هێرشێکی ڕژێمی زایۆنیستی یان ئەمریکا بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئیسفەهان نەکراوە.

بڵاوکردنەوەی ئەم جۆرە ناوەڕۆکە لە دۆخە هەستیارەکەی ئێستادا نموونەی هەوڵەکانی ڕەوتە دوژمنکارەکانە بۆ دروستکردنی سلەژان و تێکدانی بیروڕای گشتی و تێکدانی ئارامی دەروونی خەڵک؛ بابەتێک کە بە سوود وەرگرتن لە توانای تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان و دووبارە بڵاوکردنەوەی هەواڵ بەبێ سەرچاوەیەکی باوەڕپێکراو بەدواداچوونی بۆ دەکرێت.

ئیدارەی پارێزگای ئیسفەهان، وێڕای ڕەتکردنەوەی توندی ئەم دەنگۆیە، داوا لە خەڵکی گشتی دەکات، کە هەواڵ و زانیاریی پەیوەست بە بارودۆخی ئەمنی و ئەگەری ڕووداوەکان تەنیا لە لایەنە فەرمییەکان و دەزگاکانی ڕاگەیاندنی بەناوبانگەوە وەربگرن و خۆیان لە بڵاوکردنەوەی ناوەڕۆکی پشتڕاستنەکراوە، وێنەی کۆن، و هەواڵی سەرچاوە نادیارەکان بەدوور بگرن.

News ID 60357

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