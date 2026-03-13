لاریجانی: هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر ڕێپێوانی قودس نیشانەی دەستەوەستانیەتی

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی لاریجانی، سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران، لە پەراوێزی ڕێپێوانی ڕۆژی جیهانی قودس و لە کاردانەوە بە هێرشەکانی ئەمدواییەی ڕژیمی زایۆنی، ڕایگەیاند: دیارە ئەو ڕژیمە کەمی هێناوە.
لاریجانی بە ئاماژە بە گوشارەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران، ڕاشیگەیاند: ترامپ عەقڵی نییە، ببینێ گەلی ئێران، گەلێکی ئازا و بەهێز و بەئیرادەیە و تا ئەمریکا پەرە بە گوشارەکانی بدات، ورەی خەڵکیش زیاتر دەبێت.
ناوبراو هەروەها هێرشەکانی ڕژیمی زایۆنی بۆ سەر ڕەوتی ڕێپێوانەکانی ڕۆژی قودسی بە نیشانەی دەستەوەستانی و لاوازیی ئەو ڕژیمە لە بەرامبەر ورە و ئیرادەی گەلی ئێران زانی.
سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران وتی: هێرشی ڕژیمی زایۆنی بۆ سەر ڕەوتی ڕێپێوانی ڕۆژی قودس، نیشانەی دەستەوەستان و لاوازیی ئەو ڕژیمە لە هەمبەر ورەی بەرزی گەلی ئێرانە.
