  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٠ ٢٣:٠٤

پزشکیان مەرجەکانی کۆتایی هاتنی شەڕی ڕاگەیاند

پزشکیان مەرجەکانی کۆتایی هاتنی شەڕی ڕاگەیاند

سەرۆک کۆماری ئێران رایگەیاند: تەنیا ڕێگای کۆتایی هاتنی شەڕ قبووڵ کردنی مافی ڕەوای ئێران، پێدانی غەرامە و بڕیاری نێودەوڵەتی بۆ بەرگرتن بە دەستدرێژی دووبارەی ئەمریکا و رژیمی زایۆنیە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعود پزشکیان لە ئێکس نووسی: لە پەیوەندی لەگەڵ سەرۆ کۆمارانی پاکستان و ڕووسیا وێڕای ڕاگەیاندنی ئیلتزامی کۆماری ئیسلامی بە ئاشتی و ئارامی لە ناوچەکە، جەختم کرد: تەنیا ڕێگای کۆتایی هاتنی شەڕ قبووڵ کردنی مافی ڕەوای ئێران، پێدانی غەرامە و بڕیاری نێودەوڵەتی بۆ بەرگرتن بە دەستدرێژی دووبارەی ئەمریکا و رژیمی زایۆنیە.

