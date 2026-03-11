پزشکیان مەرجەکانی کۆتایی هاتنی شەڕی ڕاگەیاند

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعود پزشکیان لە ئێکس نووسی: لە پەیوەندی لەگەڵ سەرۆ کۆمارانی پاکستان و ڕووسیا وێڕای ڕاگەیاندنی ئیلتزامی کۆماری ئیسلامی بە ئاشتی و ئارامی لە ناوچەکە، جەختم کرد: تەنیا ڕێگای کۆتایی هاتنی شەڕ قبووڵ کردنی مافی ڕەوای ئێران، پێدانی غەرامە و بڕیاری نێودەوڵەتی بۆ بەرگرتن بە دەستدرێژی دووبارەی ئەمریکا و رژیمی زایۆنیە.