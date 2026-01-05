  1. ئێران
سەرۆکی دەسەڵاتی دادی ئێران هەڕەشەی لە ئاژاوەگێڕان کرد

سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەری جەختی لەوە کردەوە کە نیزام دەرفەت دەدات بە جیاکردنەوەی فریودراوان لە ئاژاوەگێڕان، بەڵام هەرکەسێک ئاسایشی گەل و وڵات بخاتە مەترسییەوە، بە شێوەیەکی یاسایی و یەکلاکەرەوە وەڵامی دەدرێتەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موحسینی ئێژەیی، سەرۆکی دەزگای دادی ئێران ئەمڕۆ ئاماژەی بە هاتنە ناوەوەی بە پەرۆشی ڕێکخراوی پشکنین کرد بۆ ناو پرسی هەڵاوسانی دراو و ئەو پرسانەی کە لە ئابووریی وڵاتدا سەریان هەڵداوە. وتیشی: هاوپەیوەند بە کۆنترۆڵکردنی هەڵاوسانی دراوەکان، دەسەڵاتی دادوەری دەستی بە کارەکانی کردووە لە پرسی کۆنترۆڵکردنی بازاڕ و هەڵاوسانی دراو و لەم ڕووەوە هەندێ کەس بانگهێشت کراوە و هۆشداری دراوە کە دەبێت دراوەکان بگەڕێننەوە.

هەروەها ڕایگەیاند: نیزامی کۆماری ئیسلامی هەمیشە لە ناو فیتنە و نائارامیدا دەرفەت دەدات بەو کەسانەی کە فریودراون یان کەمتەرخەم بوون یان بەبێ مەبەست یارییان لە سەر زەوی دوژمن کردووە بۆ جیاکردنەوەی ڕیزەکانیان لە ئاژاوەگێڕان.

وتیشی: گوێبیستی قسەی ناڕازی و ڕەخنەگران دەبین، کە هەندێک جار بە حەق و دروست نیگەرانییان هەیە سەبارەت بە بژێوی ژیان و خۆشگوزەرانی کۆمەڵایەتی و ئابووری، بەڵام ئێمە بە شێوەیەکی یەکلاکەرەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو توخمانە دەکەین کە دەیانەوێت ئەم کەشە خراپ بەکاربهێنن و ئاژاوە دروست بکەن و ئاسایشی وڵات و گەل تێکبدەن، بەپێی یاسا، و بێدەنگ نابین لە بەرامبەر ئاژاوەگێڕان .

دەشڵێت: پێویستە ئاژاوەگێڕان بزانن کە ئەگەر لە قۆناغەکانی پێشوودا نەرمی نوێندراوە، نەرمی و هێورکردنەوەی لەو شێوەیە نابێت، چونکە دوژمنە سەرەکییەکانی گەلەکەمان، واتە ڕژێمی ئەمریکی و زایۆنیستی، بە فەرمی و ئاشکرا پشتیوانییان لە ئاژاوەگێڕییەکانی وڵاتەکەمان کردووە لە قۆناغی ئێستادا؛ بۆیە هیچ ئاژاوەگێڕێکی تر ناتوانێت بانگەشەی ئەوە بکات کە فریودراوە.

