سەرۆکی دەسەڵاتی دادی ئێران هەڕەشەی لە ئاژاوەگێڕان کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موحسینی ئێژەیی، سەرۆکی دەزگای دادی ئێران ئەمڕۆ ئاماژەی بە هاتنە ناوەوەی بە پەرۆشی ڕێکخراوی پشکنین کرد بۆ ناو پرسی هەڵاوسانی دراو و ئەو پرسانەی کە لە ئابووریی وڵاتدا سەریان هەڵداوە. وتیشی: هاوپەیوەند بە کۆنترۆڵکردنی هەڵاوسانی دراوەکان، دەسەڵاتی دادوەری دەستی بە کارەکانی کردووە لە پرسی کۆنترۆڵکردنی بازاڕ و هەڵاوسانی دراو و لەم ڕووەوە هەندێ کەس بانگهێشت کراوە و هۆشداری دراوە کە دەبێت دراوەکان بگەڕێننەوە.

هەروەها ڕایگەیاند: نیزامی کۆماری ئیسلامی هەمیشە لە ناو فیتنە و نائارامیدا دەرفەت دەدات بەو کەسانەی کە فریودراون یان کەمتەرخەم بوون یان بەبێ مەبەست یارییان لە سەر زەوی دوژمن کردووە بۆ جیاکردنەوەی ڕیزەکانیان لە ئاژاوەگێڕان.

وتیشی: گوێبیستی قسەی ناڕازی و ڕەخنەگران دەبین، کە هەندێک جار بە حەق و دروست نیگەرانییان هەیە سەبارەت بە بژێوی ژیان و خۆشگوزەرانی کۆمەڵایەتی و ئابووری، بەڵام ئێمە بە شێوەیەکی یەکلاکەرەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو توخمانە دەکەین کە دەیانەوێت ئەم کەشە خراپ بەکاربهێنن و ئاژاوە دروست بکەن و ئاسایشی وڵات و گەل تێکبدەن، بەپێی یاسا، و بێدەنگ نابین لە بەرامبەر ئاژاوەگێڕان .

دەشڵێت: پێویستە ئاژاوەگێڕان بزانن کە ئەگەر لە قۆناغەکانی پێشوودا نەرمی نوێندراوە، نەرمی و هێورکردنەوەی لەو شێوەیە نابێت، چونکە دوژمنە سەرەکییەکانی گەلەکەمان، واتە ڕژێمی ئەمریکی و زایۆنیستی، بە فەرمی و ئاشکرا پشتیوانییان لە ئاژاوەگێڕییەکانی وڵاتەکەمان کردووە لە قۆناغی ئێستادا؛ بۆیە هیچ ئاژاوەگێڕێکی تر ناتوانێت بانگەشەی ئەوە بکات کە فریودراوە.