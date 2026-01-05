وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران: ئەمریکا خەڵک هان دەدات بۆ توندوتیژی و تیرۆر

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەقایی ڕایگەیاند: لە بەرگریکردن لە نەتەوەی ئێران، هێزە چەکدارەکانمان کەمتەرخەم نابن.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە کاردانەوە بە لێدوانە دەستێوەردانگەرانەی ترامپ لە کاروباری ناوخۆی ئێران وتی: ئەو کردە و لێدوانانەی بەشێک لە بەرپرسانی ئەمریکی و زایۆنیستی لە فەرهەنگی نێودەوڵەتیدا هاندان بۆ توندوتیژی و تیرۆرە.

وتیشی: گەلی ئێران تاوانەکانی ڕژێمی زایۆنی و ئەمریکایان لەبیر نەکردووە و بەم لێدوانانە فریو نادرێن.

چۆڵکردنی بنکەی عەین ئەسەد لە عێراق پەیوەندی بە ئێرانەوە نییە

بەقایی وتی: چۆڵکردنی بنکەی عەین ئەسەد لە عێراق لە چوارچێوەی ئەو ڕێککەوتنانەدایە کە لە نێوان عێراق و لایەنە ئەمریکی و بیانییەکاندا هەبوون.

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە چۆڵکردنی بنکەی عەین ئەسەد لە عێراق لەلایەن هێزەکانی ئەمریکاوە و ئەگەری پەیوەندی نێوان ئەم پێشهاتە و ئەگەری دەستدرێژی سەربازی بۆ سەر ئێران، وتی:

ئێستا ئەگەر بۆ نموونە پەرداخێک ئاو هەڵبگرم و پەرداخی ئاوەکە ڕژا، ڕەنگە شیکاری بکەن کە شتێک بە دڵنیاییەوە ڕوودەدات. ئەم بچووکترین هەواڵە، تەنانەت هەواڵێکی ئاساییش، دەکەنە بیانوو بۆ دروستکردنی بشێوی و دڵەڕاوکێ، بەتایبەتی سەبارەت بە بوونی سەربازی ئەمەریکا لە عێراق و بەتایبەتی بنکەی عەین ئەسەد کە باست کرد.

بەرپرسانی باڵای عێراق ڕوونیان کردۆتەوە و ڕایانگەیاندووە کە ئەم بابەتە لە چوارچێوەی ئەو ڕێککەوتنانەدایە کە لە نێوان عێراق و لایەنە ئەمریکی و بیانییەکان هەبووە و بڕیارە حکومەتی عێراق لە ساڵی ٢٠٢٦ دەست بەسەر بنکەی عەین ئەسەددا بگرێت.