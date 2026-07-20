دوو کەشتی نەوت هەڵگر لە گەرووی هورموز تەقێندرایەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیدارەی پێوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: سپا دوو کەشتی نەوتهەڵگری تەقاندەوە کە هەوڵی ترانزێت لە ڕێگای نائارامی گەرووی هورمزیان دەدا.

درەنگانێکی شەوی ڕابردوو دوو کەشتی نەوتهەڵگر کە هەوڵی چوونە ژوورەوە و دەرچوونیان لە ڕێگەی ناپارێزراو و ناهێمنی باشووری گەرووی هورمز بە هاندان و زۆرەملێی سوپای منداڵکوژی ئەمریکا دەدا. تەقێندرانەوە و ڕێگرییان لێکرا و لە جووڵە کەوتن.

ئەمە خاکی ئێمەیە و دەستێوەردانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکا لە دووری هەزاران کیلۆمەترەوە هیچ بنەمایەکی یاسایی نییە و بە دڵنیاییەوە بەرەنگاری لەگەڵ دەکرێت.

تا ئەو کاتەی خراپەکارییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە بەردەوام بێت، ئەم تێپەڕبوونە سەلامەت نییە بۆ تێپەڕبوونی کوودی کیمیایی یان تەنانەت یەک دڵۆپ نەوت و گاز.