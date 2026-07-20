  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٢٩ ٠٨:٠٧

دوو بوومەلەرزەی بەهێز دای لە کرماشان

دوو بوومەلەرزەی بەهێز دای لە کرماشان

کاتژمێر ٧:١٣ خولەکی بەرەبەیانی ڕۆژی دووشەممە 29ی پووشپەڕ، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٥.٢ پلە بە پێوەری ڕیشتەر لە نزیک شاری کۆزران لە پارێزگای کرماشان ڕوویدا.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، 

کۆزران نزیکترین شار لە ناوەندی ئەم بوومەلەرزەیە بوو، بە دووری ١٧ کیلۆمەتر و شارەکانی گاوەرە بە دووری ٢٣ کیلۆمەتر و ڕەوانسەر بە دووری ٢٦ کیلۆمەتریش لە نزیک شوێنی بوومەلەرزەکە هەڵکەوتوون.

News ID 60010

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