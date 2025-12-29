  1. ئێران
AP ١٤٠٤ بەفرانبار ٨ ١٦:٢٣

گردبوونەوەی ناڕەزایەتی بەشێک لە کاسبکارانی بازاڕی تاران

گردبوونەوەی ناڕەزایەتی بەشێک لە کاسبکارانی بازاڕی تاران

ژمارەیەک لە کاسبکارانی بازاڕی تاران گردبوونەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە هەندێک ناوچەی بازاڕی تاران ئەمڕۆ - دووشەممە 8ی بەفرانبار- کۆمەڵێک لە کاسبکارانی بازاڕ دووکانەکانیان داخستووە یان نیوەچالاکن.

لەهەمان کاتدا هەندێک کەس دروشمیان سەبارەت بە زووبەزوو گۆڕانی نرخی دراو و دۆخی ئابووری لە هەندێک ناوچەی بازاڕ لەوانە سەبزە مەیدان و چوارڕێیانی ئەستەنبوڵ وتەوە.

لە هەندێک شوێنی بازاڕی تاران چالاکی گەیشتووەتە کەمترین ئاست و زۆرێک لە یەکەکان پێیان باشترە خۆیان لە بازرگانیکردن بەدوور بگرن بۆ ئەوەی زیانی ئەگەری نەبینن و داوا دەکەن دەوڵەت چارەیەک بۆ نرخی دراو بدۆزێتەوە.

دۆخی ئێستای بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراوی بیانی کاریگەری لەسەر دۆخی ئابووری و کڕین و فرۆشتن هەبووە و بازرگانانی بازاڕیش ناڕەزایەتیان دەربڕیوە بۆ ئەم دۆخە.

ناڕازەیەتیەکە ئاشتیانە بووە و داوایان کردووه بەرپرسانی ئابووری نرخەکان جێگیر بکەن و دەستێوەردان بکەن لە بازاڕی دراودا تاکوو بە بێ هۆ هەڵکشان و داکشان نەکات.

News ID 58064

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت