خولی نوێی ئۆپراسیۆنی دەروونی ئیسرائیل سەبارەت بە هێرش بۆ سەر ئێران

سەرچاوەیەکی ئاگادار لە گفتوگۆ لەگەڵ هەواڵنێری مێهر لە ڕاگەیاندنی خولی نوێی ئۆپراسیۆنی ڕەوانی ئیسرائیل سەبارەت بە هێرش بۆ سەر ئێران هەواڵی دا و ڕایگەیاند: ئەو فەرمانە گواستراوەتەوە بۆ تۆڕێکی زنجیرەیی مێدیایی، سیاسی و شیکاری لە ئاستی نێودەوڵەتی.
ناوبراو زیادی کرد: تەوەری سەرەکی ئەو ئۆپراسیۆنە نواندی بژاردەی سەربازی بەم زووانە لە دژی ئێران و پێکهێنانی کەشێکی بەپەلە لە ڕای گشتی ڕۆژاوایە، لە حاڵێکدا کە بەڵگە مەیدانیەکان هیچ نیشانەیەکیان لە ئامادەیی کردەیی بۆ هەوڵی ڕاستەوخۆ پێوە دیار نییە.
ئەو سەرچاوە ئاگادارە وتیشی: گەورە کردنەوەی توانی سەربازی، بەرچاو کردنەوەی کێشە ناوخۆییەکانی ئێران و نواندنی هاوڕێیەتی هاوپەیمانە ڕۆژاواییەکان لە پێوەرە نەگۆڕەکانی ئەو هێڵە ئۆپراسیۆنە دەروونیەیە کە لە ڕێگای مێدیاکانی لایەنی سەرەکی ، قوتابخانەکان و سەرچاوە ئەمنیەکانی نزیک لە تێلاڤیڤ بەرهەم دێت.
ناوبراو وتیشی: ئامانجی سەرەکی ئەو دروست کردنی کەشە زیاد کردنەوەی گوشاری سیاسی و ڕەوانی، کاریگەری لەسەر لێکدانەوە ناوچەییەکان و بەڕێوەبەرایەتی کەشی دیپلۆماتیکە.
ئەو سەرچاوە ئاگادارە ڕاشیگەیاند: ئەزموونە پێشووەکان نیشانی دەدات کە کاریگەری ئەو جۆرە ئۆپراسیۆنانە بە بێ جموجوڵی ڕاستەقینەی مەیدانی سنووردار و کاتیە و زیاتر بۆ بەکارهێنانی مێدیایی و ڕەوانیە.
سەرچاوە ئاگادارەکان لە ڕاگەیاندنی جێبەجێ کردنی خولی نوێی ئۆپراسیۆنی ڕەوانی ئیسرائیل سەبارەت بە هێرش بۆ سەر ئێران هەواڵی دا.
