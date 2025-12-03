کاردانەوەی توندی تورکیا بە ڕاگەیێندراوی بارزانی لەبارەی باخچەلی

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی دەرەوەی تورکیا بە دەرکردنی ڕاگەیێندراوێک، جەختی کرد کە ڕاگەیێندراوی بڵاوبووەی نووسینگەی وتەبێژی مەڵبەندی بارزانی، کە دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی پارتی نەتەوەپەرەستی تورکیا(مەهەپە)ی کردۆتە ئامانج، هەم ناوەڕۆک و هەمیش ئەدەبیاتێکی نەشیاوی هەیە.

وەزارەتی دەرەوەی تورکیا لە درێژەدا داوای لە سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان کردووە کە لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو لێدوانە "بێ‌ڕێزانە و هاندەرانە" وەڵامدەر بێت و خێرا هەڵوێستێکی گونجاو و بەرپرسانە بگرێتە بەر.

شایانی باسە، پێشتر مەڵبەندی بارزانی لە ڕاگەیێندراوی خۆیدا، وتبووی: ئێمە لامان وابوو خودا دەوڵەت باخچەلیی ڕێنوێنی کردووە بۆ دەستشتنەوە لە ڕەگەزپەرەستی و شوێنیزم، بەڵام وادیارە کە گورگی خۆڵەمێشیی ڕابردوو هێشتاش خۆی لە پیستی مەڕدا شاردۆتەوە.