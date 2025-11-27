پلانی پارتی بۆ وازهێنان لە یەکێتی؛ پێکهێنانی حکومەت بە یارمەتی پارتە بچووکەکان



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، زیاتر لە 13 مانگ لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێم تێپەڕیوە و پارتی هەوڵ دەدات بە بێ پشت بەستن بە هاوبەشی نەریتی خۆی، یەکێتی نیشتمان ڕێگایەک بۆ کۆتایی هێنان بە بنبەستی سیاسی پێکهێنانی کۆبوونەوەی پەرلەمانی هەرێم بدۆزێتەوە.





بە گەییشتنی ژمارەی نوێنەران بۆ پێکهێنانی کۆبوونەوەی فەرمی، کێشەی سەرەکی نە کردنەوەی پەرلەمان، بەڵکوو دۆزینەوەی زۆرینەیەکە کە بتوانێت دەستەی سەرۆکایەتی و پاشان حکومەت هەڵببژێرێت. هەر بۆیە پارتی داوای لە نوێنەرانی خۆی کردووە لە هەرێم بمێننەوە و ئامادەی هەر جۆرە دەنگدانێک بن. لە بەرانبەردا یەکێتی ئەگەرچی ڕایگەیاندووە لە کۆبوونەوەی پەرلەمان ئامادە دەبێت، بەڵام جەختی کردووە کە لە حکومتێکدا کە هیچ ڕۆڵێکی لە پێکهێنانی نەبێت، یان بەشداری ناکات یان دەنگی ئەرێ نادات. نەوەی نوێش کە 15 کورسی هەیە دەیەوێت لە کۆبوونەوەکان ئامادە بێت و بە پێچەوانەی ڕابردوو، بەشداری لە حکومەت ڕەت ناکاتەوە؛ بە مەرجی ئەوەی کە ڕێککەوتنێک ڕوون لەگەڵ پارتی بکات. پارتی هەڵوێستی نیشتمانی هێشتا بەشداری نەکردن لە حکومەتە بەڵام حزبەکەی سەر بە لاهوور شێخ جەنگی ڕایگەیاندووە کە بەشداری کۆبوونەوەکانی پەرلەمان دەکات.



گرێی سەرەکی دژایەتی و کێشەکان، دیاری کردنی بەشی هەر حزبێک لە حکومەتی داهاتوویە. دوای چەند خول دانوستان، پارتی و یەکێتی نەیانتوانی لەسەر بابەتێکی تایبەت بگەنە ڕێککەوتن. یەکێتی قبووڵی کردووە کە دوو پۆستی سەرۆک وەزیری و سەرۆکایەتی هەرێم لە دەستی پارتی بێت بەڵام لە بەرانبەردا داوای وەزارەتی ناوخۆ دەکات کە پارتی نایەوێت قبووڵی بکات.



لەم نێوانەدا، پرسی سەرۆک کۆماریی عێراقیش بابەتەکەی پێچراوتر کردووەتەوە. ئەو پۆستە لە ساڵی 2005 ەوە هی یەکێتی بووە و ئێستا جارێکی دیکە بووەتە هۆی ڕکابەری دوو حزبەکە. ڕکابەەریەک کە ئەگەر لەسەری ڕێککەوتن نەکرێت دەتوانێت پێکهێنانی حکومەتی هەرێم زیاتر لە ڕابردوو تووشی کێشە بکات.



لە ئاوەها دۆخێکدا پارتی هەوڵی خۆی بۆ گفتوگۆ لەگەڵ حزبە بچووکەکان خستووەتە گەڕ تا بتوانێت بە بێ یەکێتی، زۆرینەی دەنگی پێویست بۆ هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی و پاشان پێکهێنانی کابینە بەدەست بهێنێت. زۆربەی پارتە بچووکەکان، لەوانە یەکگرتووی ئیسلامی و کۆمەڵی ئیسلامی ئەگەرچی نایانەوێت لە حکومەت بەشداری بکەن، بەڵام بۆ بەشداری لە کۆبوونەوەی پەرلەمان ئامادەییان ڕاگەیاندووە؛ پرسێک کە ژمارەی نوێنەرانی پێویست دەستەبەر دەکات بەڵام بۆ هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی بەس نییە، چونکوو لانیکەم 51 دەنگ پێویستە. لە نێوان پارتەکاندا، تەنیا بژاردەی ڕاستبینانە بۆ پارتی ، نەوەی نوێیە. ئەو بزووتنەوە بە ڕێبەرایەتی شاسوار عەبدولواحید کە ئێستا یەکمایەتیی ئازاد کردنی ڕێبەرەکەیەتی، بەشداری لە حکومەت وەکوو ئامێرێک بۆ گوشار لەسەر یەکێتی چاو دەکات.



ئەو دۆخە ساڵی 2019 وەبیر دەهێنێتەوە کاتێک کە پارتی بە بێ یەکێتی و بە پشت بەستن بە گۆڕان توانی حکومەت پێک بهێنێت. بەڵام ئێستا دۆخەکە جیاواز لە ئەو کاتەیە چونکوو یەکێتی چی دیکە لە دۆخێکی لەرزۆکدا نییە و توانایی هەیە چالاکیەکانی حکومەت لە سلێمانی ڕابگرێت.



بژاردەیەکی دیکەش هەڵوەشانەوەی پەرلەمان و بەڕێوە بردنی هەڵبژاردەی پێشوەختەیە.