پەیامی مانۆڕی دژە تیرۆریستیی سەهەندی 2025 لە ڕۆژئاوای ئێران

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی سیاسی- ئێحسان موەحێدیان: مانۆڕی هاوبەشی دژە تیرۆریستیی سەهەندی 2025، بە بەشداریی وڵاتانی ئەندامی ڕێکخراوی هاوکاریی شانگهای و چەند وڵاتی میوانی تر، بۆ ماوەی 5 ڕۆژ لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات بەڕێوە دەچێت؛ ئەم مانۆرە هەڵگری پەیامگەلێکی دیار لە بازنەیەکی زەمانی هەستیارە.

وڵاتانی بلاڕووس، هیند، چین، پاکستان، کازاخستان، قێرقیزستان، ڕووسیا، تاجیکستان و ئۆزبەکستان وەک ئەندامانی ڕێکخراوی هاوکاریی شانگهای، هێزکانی خۆیان بۆ بەشداری لە "مانۆڕی سەهەندی 2025" ڕەوانە کردووە و هەروەها هێزگەلێک لە وڵاتانی عەرەبستان، کۆماری ئازەربایجان و عێراقیش وەک میوان بەشداری مانۆڕەک بوونە و بەمجۆرە 20 بەرپرسی ئەمنی، 60 فەرماندەی ئەرکانی و 40 فەرماندەی یەکینەکانی ئۆپەراسیۆنی لە مانۆڕەکەدا بەشدارن.

بەرزبوونەوەی قورسایی ئەمنی و سەربازیی ڕێکخراوی شانگهای

بەڕێوەچوونی مانۆری سەهەند هەڵگری مانای تۆکمەی هاوکارییە ئەمنییەکان لە چوارچێوەی ڕێکخراوی هاوکاریی شانگهایە و ئامانج لە بەڕێوەچوونی، بەرزکردنەوەی هاوئاهەنگی ئۆپەراسیۆنی، مامەڵەی بازرگانیی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریزم و خەمڵاندنی میکانیزمگەلی هاوبەشی شەڕ لە دژی هەڕەشەکانی تیرۆریزمی سنوورییە.

ڕێکخراوی هاوکاریی شانگهای ئەگەرچی گرووپێکی چەندمەبەستیی (ئەمنی، ئابووری و سیاسی)ـیە، بەڵام بەرزکردنەوەی ئاسایش و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریزم هەمیشە کۆڵەکەیەکی سەرەکیی ئەو ڕێکخراوە بووە و نزیک‌بۆتەوە لە "ڕێکخراوێک بە دەفرایەتی ئەمنی و سەربازیی هاوبەش و ئۆپەراسیۆنی". بەڵام هێشتا نەبۆتە ناتۆی ڕۆژهەڵاتی، چونکە بەرییە لە یەکگرتوویی پێکهاتەیی تۆکمە و هاوشێوەی ناتۆ.

تێکشکانی پیلانی تەریک‌خستنی ئێران

هەندێک لایەنی ڕکابەر و دوژمنی ئێران و لە سەرووی هەموویانەوە، ئەمریکا و ئیسرائیل لە ڕێگەی کەشسازیی میدیاییەوە هەوڵێکی زۆریان داوە بۆ تەریک‌خستنی ئێران و دانەپاڵی پاڵپشتیی تیرۆریزم و لەوان ناساندنی سپای پاسداران وەک هێزێکی تیرۆریستی، بەڵام لە بەرامبەردا هاوبەشی و هاوڕێی دوو زلهێزی وەک چین و ڕووسیا و وڵاتانی ناوچەی ئاسیای ناوەندی، هەڵگری پەیمانمی تێکشکاندی پیلانی تەریک‌خستنی ئێرانە و هەر بۆیە سەرۆکی مەجلیسی ئێران ڕاشکاوانە جەختی کرد: ئەو مانۆرە پەیامێکی گرینگ بۆ دەسەڵاتە هێژمۆنیگەرەکانە.

بەرزبوونەوەی پێگەی ئێران وەک پلان‌داڕێژی ئاسایشی دژەتیرۆری ناوچە

بەرپرسانی سەربازیی ئێران لە لێدوانەکانیان لەبارەی مانۆڕی سەهەندی 2025، ڕایانگەیاند کە ئەو مانۆڕە نمونەیەک لە دیپلۆماسیی بەرگری ئێرانە، کە دەیەوێ ڕۆڵێکی گرینگتری لە بەرزکردنەوەی ئاسایشی ناوچەدا بگێڕێت و سەردار مەعدەنی فەرماندەی مانۆڕی سەهەندی 2025، ڕاشکاوانە پەیامی ئەو مانۆڕەی، پەرەدان بە دیپلۆماسیی بەرگریی ئێران زانی.

هاوکات ئەو مانۆڕە کە بە یەکەمین مانۆڕی سارایی ڕێکخراوی شانگهای لە خاکی ئێران بەئەژمار دێت، دەتوانێ دەرفەتێک بێت بۆ گواستنەوەی ئەزموونی ئێران لە ئاستی ناسینی تیرۆریزم و بەرەنگاربوونەوەی بۆ وڵاتانی تری ناوچە. کەواتە ئێران بە میوانداریی، بەدوای چەسپاندنی ڕۆڵی خۆی وک کۆڵەکەی ئەمنی لە ناوچەی ئۆرئاسیا، بەتایبەت لە چوارچێوەی ڕێکخراوی شانگهایە.

گرینگیی هەڵبژاردنی پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات و شاری شەبێستەر

شاری شەبێستر لە نزیکی شاری تەورێز وەک ناوەندی بەڕێوەچوونی مانۆڕی سەهەندی 2025 هەڵبژاردراوە کە لە خۆیدا هەڵگری مانایەکی هێمایین لە بەرامبەر دۆخی کۆریدۆری زەنگەزوورە کە لە ساڵانی ڕابردوودا هێزە جۆدایی‌خوازەکان، تەکفیرییەکان، زایۆنییەکان و دژە شۆڕشەکان لەو کۆریدۆرە و لە سنوورەکانی ئێران و قەفقاز چالاک بوونە. بەمجۆرە مانۆڕی سەهەند سەرەڕای نزیک‌کردنەوەی خەڵکی ئازەری و جەماوەری تری وڵات، دەبێتە هۆی پووچەڵ‌کردنەوەی ئەو پیلانانە.

هاوکات ئەو مانۆڕە دەتوانێ هوشدار یان گەڕەنتییەکی ئەمنی بۆ وڵاتانی دیکەی ڕکابەر و دوژمن لە ناوچەدا وێنا بکرێت، بەو مانایە کە ئێران توانای ئەوەی هەیە کە هەر جۆرەە هەڕەشەیەک لە خاکی خۆیدا کۆنتڕۆڵ بکات، بەڵام بەوەشەوە ئامادەی دانوستانی ناوچەیی، گفتوگۆ و دیپلۆماسییە.

نمایشی تەکنیکی و تاکتیکیی توانای سەربازیی ئێران

بە گوێرەی ڕاپۆرتەکان ئەو مانۆڕە بریتییە لە ئۆپەراسیۆنی مەیدانی، پاک‌کردنەوەی ناوچەگەلێک بە مەترسیی باڵا، ئۆپەراسیۆنی تایبەتی، بەهرەوەرگرتن لە چەکەمەنیی بەڕۆز و ڕاپەڕاندنی سناریۆگەلی نزیک لە ڕاستی. ئەو ئاستە لە مەشقی سەربازی نیشان دەدا کە ئێران ئامادەییە کە نەک هەر لە ئاستی هێمایین، بەڵکوو بەشێوەی ئۆپەراسیۆنی، توانای ڕەزمی و هێزی خۆی بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەڕەشە ئاڵۆزەکان نمایش بدات.

سەلماندنی پێناسەی تیرۆریزم وەک هەڕەشەیەکی سەرووسنووری

یەکێک لە ئامانجەکانی مانۆڕی سەهەند، گەیشتن بە فامێکی هاوبەش لە نێوان وڵاتان هەمبەر بە تیرۆریزم، وەک هەڕەشەیەکی سەروونیشتمانییە. کەواتە ئەو مانۆڕی تێگەیشتنی هاوبەش هەمبەر بە تیرۆریزم وەک کۆمەڵێک لە هەڕەشەگەلی سەرووسنووری لە نێوان گەلان و دەوڵەتانی ناوچەیی چڕ و تۆکمەتر دەکات و ئمەش بەش بەحاڵی خۆی دەتوانێ بەردی بناغەی هاوکارییەکی درێژخایەنی ئەمنی لە نێوان وڵاتانی ئەندامی ڕێکخراوی هاوکاریی شانگهای بێت.