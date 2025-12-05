ئێران نابێتە هەڕەشە لەسەر ئاسایشی هیچ وڵاتێک

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار سەرتیپی پاسدار وەلی مەعدەنی جێگری ئۆپەراسیۆنی هێزی زەوینی سپا و فەرماندەی مانۆڕی هاوبەشی دژە تیرۆریستیی سەهەندی 2025، وتی: کۆماری ئیسلامی ئێران ئاسایشی هچ وڵاتێک ناخاتە مەترسی و ئەوە پەیامی ئەم مانۆڕەیە بۆ هەموو وڵاتانی ناوچە.

سەردار مەعدەنی وتیشی: مانۆڕی سەهەندی 2025 بە بەشداریی سەرۆکی کۆمیتەی جێبەجێکاری و نوێنەرانی وڵاتانی گرینگی ڕێکخراوی هاوکاریی شانگهای و لەوان ئێران، ڕووسیا، چین، بلاڕووس، هیند، چین، پاکستان، کازاخستان، قێرقیزستان، ڕووسیا، تاجیکستان و ئۆزبەکستان و چوار وڵاتی چاودێری عەرەبستان، عومان، کۆماری ئازەربایجان و عێراق بەڕێوە دەچێت.