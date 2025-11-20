  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٢٩ ١٠:١٢

کاردانەوەی تاران بە کەنەدا سەبارەت بە پاگەندەکانی مافی مرۆڤ لە دژی ئێران

نوێنەرایەتی کۆماری ئیسلامی ئێران لە نەتەوەیەکگرتووەکان بە پاگەندە مافی مرۆڤیەکانی نوێنەرایەتی کەنەدا لە ئەو ناوەندە نێودەوڵەتیە سەبارەت بە بڕیارنامەی دژە ئێرانی وەڵامی دایەوە و ئەو پاگەندەگەلەی خۆنواندن وەسف کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، نوێنەرایەتی کۆماری ئیسلامی ئێران لە نەتەوەیەکگرتووەکان لە وەڵام بە پاگەندەکانی مافی مرۆڤی کەنەدا، وتی: ئێمە لە درۆبێژیەکانی کەنەدا، ئەو وڵاتەی کە پێشینەی ناشتنی هەزاران منداڵی خۆجەیی لە گۆڕە بێ ناونیشانەکان و نوقم بوون لە ڕەگەزپەرستی ڕیشەداری خۆی بە باشی تۆمار کراوە و ئێستا لە بەرانبەر ئێران ، لە پێگەی بەرگری لە مافی مرۆڤ خۆیان دەنوێنن، ببوێرن.

نوێنەرایەتی ئێران لە نەتەوەیەکگرتووەکان وتی: ئەگەر مافی مرۆڤ نەبوایە ئامێری ژێئۆپۆلیتیک لە دەستی هەمان کۆڕی لادەری زنجیرەیی، ئەوە کەنەدا بوو کە ئەبوا لەسەر مێزی تاوانبار دابنیشتایە و لە ژێر باری بڕیارنامەکاندا ئارەقی بڕشتایە، نەک بە خۆباییەوە خۆی بنواندایە.

پێشتر غوڵامحسێن دەرزی جێگری نوێنەری ئێران لە نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە پاگەندەکانی کەنەدا وتبووی ئەوانە پاگەندەی بێ بنەما و نازەروورە.


 

