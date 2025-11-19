چوارەمین خەڵاتی کتێبی ساڵی کوردستان پێشکەش کرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، چوارەمین خولی خەڵاتی کتێبی ساڵی کوردستان، یەکێک لەە گرینگترین ڕووداوە فەرهەنگیەکانی پارێزگا، دوای چەندین مانگ ناوبژیوانی و لێکدانەوەی بەرهەمی نووسەران و لێکۆڵەران، شەدوی سێشەممە بە بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمێک لە هۆڵی فەرهەنگی و هونەری شارەوانی سنە کۆتایی هات.



لە بەشی شێعری منداڵان، دوو بەرهەمی "جیقنە" لە نووسینی عەلیڕەزا محەمەدیان و " من ئەتوانم بڵێم نا " بەرهەمی لەیلی عەتایی ناسێندران.



لە بەشی چیرۆکی تازەلاوان، کتێبی " بەسەرهاتەکانی کاپیتان ژێرشواڵی" بووە یەکەم.



لە بەشی مێژوو، بەرهەمی " دوودمانی زارکاریان، پادشای بەڕەچەڵەک کوردی ئەرمینیا " لە نووسینی ڕوستەم عەلیخانی بووە یەکەم. لە بەشی کۆمەڵە چیرۆکیش کتێبی " دایاننامە " لە نووسینی ئەمیر حسێن عەزیمیان وەکوو براوە ناسێندرا.



لە بەشی چیرۆکی کورتیش کتێبی " بانگم بکە سوور " لە نووسینی سەرگوڵ عەباسی ناسێندرا و لە بەشی ڕۆمانیش " ساڵی ئاژاوە" بەرهەمی سورەیا تەەهماسبی ناسێندرا.



لە بواری چیرۆکی کوردیش کتێبی " مەرگێک کە عاشقی سوورە گوڵەکانە " وەرگێڕانی چیمەن باقری ڕێزی لێگیرا و لە بەشی مێژووی کوردیش بەرهەمی " حەسەنعەلی خانی ئەمیر نیزامی گەڕووس" لە نووسینی محەمەد مەریوانی ڕێزی لێگیرا.



هەروەها لە بەشی بڵاوگەکان، سێ بڵاوگەی چالاکی پارێزگا بریتی بلە سەعدی سەجادی لە بڵاوی تاڤگە، شاهۆ ئەحمەەدی لە بڵاوی کتابچە و ڕەفێق ساڵحی لە بڵاوگەی ئامیار ڕێزیان لێگیرا.



