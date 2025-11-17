بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تونجەر باکرهان هاوسەرۆکی پارتی دیموکراسی و یەکسانی گەلان(دەمپارتی) لە کۆبوونەوەی گەورەی حزبەکەی لە ئەنقەرە، بە جەختکردن لە زەروورەەتی دەسپێکردنی قۆناغێکی نوێ لە بواری ئاشتی و دیموکراسی، خوازیاری ناردنی بەپەلەی کۆمیسیۆنی هاوڕیزی، برایەتی و دیموکراسی بۆ ئیمرالی بوو.
ناوبراو بە بیرهێنانەوەی ڕۆڵی مێژوویی عەبدوڵڵا ئۆجەلان بە دەرکردنی بانگەوازی 27ی فێڤرییە، داوای لە دەوڵەتی تورکیا کرد کە بۆ کردنەوەی بواری ئاشتی، هەنگاوی هەستیاری وەک دیاریکردنی شوێنی ئەسپاردەکردنی ڕێبەرانی کورد، ئازادی زندانییە نەخۆشەکان، یەکلاکردنەوەی دۆسیەی یۆکسێکداغ و دەمیرتاش و دەستبەسەرکراوانی دۆسیەی کۆبانی، گەڕاندنەوەی هێزە دەرکراوەکان بە حوکمی کەهەکە و هەڵوەشاندنەوەی بڕیاری سەرپەرەشتدانان بۆ شارەوانییەکان، هەڵبگیرێت.
باکرهان جەختیشی کرد: ئەزموونی ڕابردوو نیشانی داوە کە ڕەوتی ئاشتی تەنیا کاتێک سەردەکەوێت کە لایەنەکان هەنگاوی کردەکی و بەرامبەر هەڵبگرن. چونکە دۆخی ئاڵۆزی ئیستای ڕۆژهەڵاتی ناوین، بەرهەمی "دەسەڵاتە نادیموکراتیکەکان و سیاسەتگەلی سڕینەوەیە و ئەگەر دیموکراسی هەبێت، ئاشتیش بەدوایدا دەبێت.
