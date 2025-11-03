ڕووسیا داهاتووی سەرمایەدانەریی لە کەرتی نەوتی هەرێمی کوردستان ئاشکرا دەکات

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئێلبروس کوتراشێڤ، باڵیۆزی ڕووسیا لە عێراق ڕایگەیاند، سزاکانی ئەم دواییەی ئەمریکا بۆ سەر کۆمپانیا گەورەکانی نەوت و گازی ڕووسیا، لەوانە ڕۆسنەفت و لۆکۆیل، نابێتە ڕێگر لەبەردەم بەردەوامیی وەبەرهێنانی مۆسکۆ لە عێراق و هەرێمی کوردستان.
لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ گۆڤاری هەرێمی نوێ، کوتراشێڤ جەختی لەوە کردەوە کە هەرچەندە سزاکان "کارەکانی بەڕێوەبردن کەمێک ئاڵۆزتر بکەن"، بەڵام وەبەرهێنان لە عێراق و هەرێمی کوردستان بەردەوام دەبێت.
وتیشی: "ئێمە ڕاهاتووین لەسەر سزاکان، ئەم سزا نوێیانە کاریگەرییەکی ئەوتۆیان نییە؛ من دەڵێم هیچ کاریگەرییەکیان نییە بەهیچ شێوەیەک، تەنها ئەوە دەکەن کە کاری بەڕێوەبەران کەمێک قورستر دەکەن."
بە وتەی ناوبراو، وەبەرهێنانی ڕووسیا لە عێراق بە نزیکەی ٢٠ ملیار دۆلار مەزەندە دەکرێت، کە زیاتر لەسەر کەرتی نەوت و گاز چڕ بووەتەوە. کۆتراشێڤ زیادی کرد: ئەم وەبەرهێنانانە زیاد دەبن. “کۆمپانیای سەرەکی ڕووسی کە لە عێراق ئامادەن پلانیان هەیە بۆ فراوانکردنی چالاکییەکانیان.”
کۆمپانیای لوکۆیل گەورەترین وەبەرهێنانی بیانی خۆی لە کێڵگەی نەوتی ڕۆژئاوای قورنە-٢ لە نزیک بەسرە ئەنجامداوە کە بە پشکەکانی لەسەدا ٧٥ یەکێکە لە گەورەترین پڕۆژە نەوتییەکانی جیهان.
