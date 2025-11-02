  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ١١ ٢٠:١٦

ئاشکرابوونی پیلانێکی دزێوی ئیمارات دژی عێراق

ئاشکرابوونی پیلانێکی دزێوی ئیمارات دژی عێراق

ئەندامێکی کۆتڵە سیاسییەکانی عێراق لە پیلانی ئیمارات بۆ کردنەوەی هەرێمی ئەنبار لەو وڵاتەدا بە پاڵپشتیی ئەمریکا و ڕژیمی زایۆنی هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المعلومه"، ئەحمەد فەەرج دەلیمی ئەندامی کۆتڵەی سیاسەی عێراق جەختی کرد کە ئیمارات و هەندێک لە وڵاتان بڕیاران داوە تێچووەکانی بەڕیوەچوونی کۆبوونەوەگەلی پاڵپشتی بۆ کردنەوەی هەرێمی ئەنبار بە هاوئاهەنگیی ناوەندە زایۆنییەکان لە هەولێر، دابین بکەن.

دەلیمی وتیشی: ئیمارات کەسایەتییە دژبەرەکانی عێراقی ئاگادار کردۆتەوە کە تێچووەکانیان دابین دەکات و پارەیەکی زۆری تەرخان کردووە بۆ ئەو کەسانەی کە بە هاوئاهەنگی لەگەڵ بەرپرسانی هەرێمی کوردستان پڕۆژەکە دەبەنە پێش.

ناوبراو بە ئاماژە بە پاڵپشطیی ئەمریکا و زایۆنییەکان لەو پڕۆژەیە، ڕاشیگەیاند: ئیمارات هەروەها دانوستانگەلێکی نهێنیی لەگەڵ کەسایەتییە سیاسی و عەشیرەکان ئەنجام داوە و لەو ساوە جموجۆڵی کەسەکان بۆ کردنەوەی هەرێمی ئەنبار و بەڕیوەبردنی دانیشتنەکان لە هەرێمی کوردستان، ئۆردۆن و تورکیا پەرەی سەندووە.

News ID 57419

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت