ئاشکرابوونی پیلانێکی دزێوی ئیمارات دژی عێراق

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المعلومه"، ئەحمەد فەەرج دەلیمی ئەندامی کۆتڵەی سیاسەی عێراق جەختی کرد کە ئیمارات و هەندێک لە وڵاتان بڕیاران داوە تێچووەکانی بەڕیوەچوونی کۆبوونەوەگەلی پاڵپشتی بۆ کردنەوەی هەرێمی ئەنبار بە هاوئاهەنگیی ناوەندە زایۆنییەکان لە هەولێر، دابین بکەن.

دەلیمی وتیشی: ئیمارات کەسایەتییە دژبەرەکانی عێراقی ئاگادار کردۆتەوە کە تێچووەکانیان دابین دەکات و پارەیەکی زۆری تەرخان کردووە بۆ ئەو کەسانەی کە بە هاوئاهەنگی لەگەڵ بەرپرسانی هەرێمی کوردستان پڕۆژەکە دەبەنە پێش.

ناوبراو بە ئاماژە بە پاڵپشطیی ئەمریکا و زایۆنییەکان لەو پڕۆژەیە، ڕاشیگەیاند: ئیمارات هەروەها دانوستانگەلێکی نهێنیی لەگەڵ کەسایەتییە سیاسی و عەشیرەکان ئەنجام داوە و لەو ساوە جموجۆڵی کەسەکان بۆ کردنەوەی هەرێمی ئەنبار و بەڕیوەبردنی دانیشتنەکان لە هەرێمی کوردستان، ئۆردۆن و تورکیا پەرەی سەندووە.