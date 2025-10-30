فێستیڤاڵی شانۆی سەرشەقامی مەریوان؛ پێگەییشتنی هونەری و ئاڵوگۆڕی فەرهەنگی نێودەوڵەتی



ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەریوان کە ئێستا بووەتە ناوەندی شانۆی ئێران، جگە لە ئەوەی کە شانۆکانی تێدا بەڕێوە دەچێت، ئەو ڕووداوە بووەتە هەلێک بۆ ناساندنی شوێنەە گەشتیاریەکانی مەریوان و ناساندنی فەرهەنگ و هونەری دەوڵەمەندی ئێران بە دیکەی ناوچەکانی ئێران و گەلانی تریش.





فێستیڤاڵی شانۆی سەرشەقامی مەریوان، دڵی شانۆی ئێرانە



بەرپرسی گشتی هونەرەی وەزارەتی فەرهەنگ لە گفتوگۆ لەگەڵ مێهر لە گەشەی بەرچاوی فێستیڤاڵی شانۆی سەرشەقامی مەریوان لە چاو ساڵی ڕابردوو هەواڵی دا و جەختی کرد کە ئەو ڕووداوە هونەریە لە ساڵانی داهاتوو گۆڕانی بەرچاو بە خۆیەوە دەبینێت.

ڕەزا مەردانی وتی ئەو فێستیڤاڵە بووەتە دڵی شانۆی سەرشەقامی ئێران و بەشداری هونەرمەندان و هۆگران لە ئەو فێستیڤاڵە لە سەرتاسەری ئێرانەوە و تەنانەت لە وڵاتانی دەرەکیەوە، نیشاندەری گرینگایەتی و پێگەی تایبەتی لە جیهانی هونەرە.



ناوبراو هەروەها ڕایگەیاند: ئەمساڵ بەهۆی کەمبوونی کاتەوە نەمانتوانی گرووپە دەرەکییەکان لە ئەو فێستیڤاڵە بەشدار بکەین بەڵام بۆ ساڵی داهاتوو بەتایبەتی لە بەشی نێودەوڵەتی کاتی زیاترمان دەبێت و دەتوانین بەرهەمی زیاتر وەربگرین.



فێستیڤاڵی شانۆی سەرشەقامی مەریوان لە باری هونەریەوە پێگەییشتووە



نەژاد جیهانی فەرمانداری مەریوان لە گفتوگۆ لەگەڵ مێهر سەبارەت بە ئەو فێستیڤاڵە وتی: ئەو مێهرەجانە نەک لە باری هونەرییەوە گەشەی کردووە، بەڵکوو لە باری هونەریەوە پێگەییشتووە کە ئەرکی سەرشانی ئەو پێگەییشتنە بەرەو بایەخە کۆمەڵایەتی و ئابووریەکانە.



ناوبراو لە درێژەدا ئاماژەی دایە سەر بەڕێوەچوونی شانۆ لە بەشە تایبەت و نوێیەکان و زیادی کرد: یەکێک لە بەشە گرینگەکانی ئەمساڵ، بەشی تایبەت بە کەم ئەندامان بوو کە توانی تەماشاگەرانی تایبەت بە خۆی ڕابکێشێت.



جەهانی لە کۆتاییدا جەختی کرد: ئێمە ئەبێ لە ساڵانی داهاتوو کاریگەریەکانی فێستیڤاڵەکە لە بواری جیاوازی ژیانی خەڵک ببینین و هیوادارین ئەو ڕووداوە بتوانێت وەکوو هۆکارێکی فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی کاریگەر، ببێتە یارمەتیدرەری گەشەی هونەری شانۆ و هەروەها گەشەی فەرهەنگی و ئابووری ناوچەکە.



جەخت لەسەر ئاڵوگۆڕی فەرهەنگی نێوان ئێران و تونس



ناوبژیوانی خەڵکی تونسی لە بەشی ئایینی و نەریتی فێستیڤاڵەکەش لە گفتوگۆ لەگەڵ هەواڵنێری مێهر وتی: ئێران وڵاتێکی خاوەن مێژوو و فەرهەنگی زۆر کۆنە کە لە هەموو بوارەکانی ژیان، لەوانە هونەر، کاریگەری زۆری هەیە و هیوادارین بتوانین گرووپە هونەری و شانۆییەکان لە تونسەوە بۆ ئەم فێستیڤاڵە بنێرین و هەروەها پێوەندی زیاتر لە بواری هونەری و فەرهەنگی پێک بهێنین.





نزار عەبدولڕەزاق ئەلکشو ئاماژەی دایە سەر پێشوازی گەرمی خەڵ و بەڕێوەبەران و زیادی کرد: ئەو جۆرە هاوکاریە فەرهەنگیە دەتوانێت بەستێن بۆ هاوکاری زیاتر لە نێوان هونەرمەندانی ئێرانی و تونسی بێت و هەلێک بێت بۆ گەشەی کوالێتی هونەرە نمایشیەکان لە دوو وڵاتەکە.





فێستیڤاڵای شانۆی مەریوان هەمەڕەنگی هونەری بێ وێنە نیشان دەدات





حامد شەفێع خا، ناوبژیوانی بەشی گیانفیدایی و بەرخۆدانی ئەو فێستیڤاڵە بە ئاماژە بە شادی و هاتوچۆی بەهۆی ئەو ڕووداوەوە، لەسەر پێداویستی گەشەی پەروەردەی زیاتری ئەکتەرە گەنجەکان جەختی کرد.

ناوبراو وتیشی ئەوەی کە شارێک بتوانێت هونەر بە شێوەیەکی بەربڵاوتر پەرەپێبدات و لە هەمان کاتیشدا خەڵک خۆشحاڵ بکات، ڕووداوێکی زۆر ئەرێنیە.





هەروەها ئاماژەی دایە سەر کوالێتی بەرهەمەکان لە ئەم خولەدا و وتی: بە گشتی بەرهەمەکان کوالێتی بەرزیان هەبوو .



شەفێع خا سەبارەت بە بەشی گیانفیدایی و بەرخۆدان وتی: لە ئەو بەشەدا، بەرهەمی جۆراوجۆر پێشکەش کرا کە ئەوە خاڵیکی ئەرێنی بوو و نیشاندەری بەربڵاو بوونی بابەتەکانی فێستیڤاڵەکەی وەسف کرد.



