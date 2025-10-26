  1. سووریا
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٤ ٠٩:٣١

شەڕی نێوان هێزەکانی جۆلانی و کوردی سووریا قورسه

سەرچاوە مێدیاییەکان لە پێکدادانی دووبارەی هێزەکانی سەر بە جۆلانی و هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک لە ڕۆژهەڵاتی ئەو وڵاتە هەواڵ دەدەن.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کەناڵی ئەلجەزیرە بە پێی ڕاپۆرتی سەرچاوە خۆجەییەکان ڕاپۆرتی دا کە جارێکی دیکە پێکدادانی سەربازی لە شارۆچکەکانی مەحەکان و کشمە هەڵکەوتوو لە ڕۆژهەڵاتی دێرەزوور لە نێوان هێزەکانی سەر بە ڕژێمی جۆلانی و هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک هاتووەتە ئاراوە.

بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، ئەلجەزیرە وردەکاری زیاتری لەسەر خەسارەکان یان لێکەوتەکانی ئەو پێکدادانە بڵاو نەکردووەتەوە.







