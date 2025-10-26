شەڕی نێوان هێزەکانی جۆلانی و کوردی سووریا قورسه

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کەناڵی ئەلجەزیرە بە پێی ڕاپۆرتی سەرچاوە خۆجەییەکان ڕاپۆرتی دا کە جارێکی دیکە پێکدادانی سەربازی لە شارۆچکەکانی مەحەکان و کشمە هەڵکەوتوو لە ڕۆژهەڵاتی دێرەزوور لە نێوان هێزەکانی سەر بە ڕژێمی جۆلانی و هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک هاتووەتە ئاراوە.
بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، ئەلجەزیرە وردەکاری زیاتری لەسەر خەسارەکان یان لێکەوتەکانی ئەو پێکدادانە بڵاو نەکردووەتەوە.
سەرچاوە مێدیاییەکان لە پێکدادانی دووبارەی هێزەکانی سەر بە جۆلانی و هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک لە ڕۆژهەڵاتی ئەو وڵاتە هەواڵ دەدەن.
