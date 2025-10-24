ئێران بە توندی پاگەندەی ئەمریکا دژی خۆی ڕەت کردەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، نوێنەرایەتیی هەمیشەیی ئێران لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکسدا نووسی: لە کۆبوونەوەی ئەوڕۆ (هەینی، ٢ی خەزەڵوەر)ی ئەنجومەنی ئاسایش، ئێمە لێبڕاوانە و بو توندی پاگەنەدەی بێ بنەمای نوێنەری ئەمریکا دژی ئێرانمان ڕەت کردەوە.

لە تویتی نوێنەرایەتیی هەمیشەیی ئێراندا هاتووە: تۆمەتەکانی نوێنەری ئەمریکا تەنیا بۆ بەچەواشەبردنی ڕای گشتی کە سەرچاوە ڕاستەقینەکانی ناسەقامگیرییە؛ واتە ئەمریکا و پاڵپشتیی بەردەوام و بێ‌مەرجی لە دەستدرێژی و داگیرکاریی ڕژیمی زایۆنی.

جەخت لەوەش کراوە: سیاسەتی دەرەوەی ئێران بەپێی جاڕنامەی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و یاسای نێودەوڵەتی، پێداگرە لە ڕێزنان لە سەروەری، تەواوەتی سەرزەوینی، دەستێوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆیی وڵاتان و ڕێزی درواسێتی و ئەوە ئامادەبوونی نایاسایی و هەڵمەتە تێکدەرانە و ناسەقامگیرییەکانی ئەمریکایە کە ئاگری شەڕی لە ناوچەدا گەشاندۆتەوە.