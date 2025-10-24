ڕۆژئاوا پێی وایە بە گوشاری ئابووری ئێران دەبەزێنێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی لاریجانی لە ڕێوڕەسمی ڕێزنان لە شەهید حسێن هەمەدانی، بە پرسیار لە هۆکاری باڵابوونی ڕێژەی شەهیدانی ئێران، وتی: تیرۆریستان وەک بوونەوەرانێکی دزێۆ لە عێراق و سووریا و لوبنان چالاکن و ئامانجیان ناهێمن‌کردنی ئێرانە.

وتیشی: ئەو گرووپانە بە تەگبیری کۆماری ئیسلامی ئێران تێک‌شکێندران و ڕەوتی بەربڵاوی داعش وەک دەسکردێکی ئەمریکی، لەناو چوو و ئێران بڕیاری دروستی دا کە تیرۆریستان لە دەرەوەی سنوورەکانی خۆی لەناو بەرێت.

لاریجانی لەبارەی کۆنفڕانسی شەرمولشەیخ، ڕوونی کردەوە: هەندێک دەڵێن کە ئەو کۆبوونوە دەرفەتێک بوو بۆ ئێران، بەڵام لە ڕاستیدا دانیشتنێکی بێ‌کەڵک و نمایشی بوو بۆ گەڵاڵە 20 بڕگەییەکی ترامپ و خەون چەکداماڵینی حیماس، بە بەڕیوەبەریی بەریتانیا؛ ڕێک وەک هەمان هەڵەیەک کە ئەمریکا لە داگیرکردنی عێراقدا ئەنجامی دا و پێیان وابوو کە دەتوانن تەکوزییەکی نوێ بخەمڵێنن. بەڵام بەرەوڕووی تیۆریی ئایەتوڵڵا سیستانی و ڕێبەری ئێران و جووڵەی جەماوەری بوونەوە و تێگەیشتن کە هەڵەیان کردووە.

سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی ئێران لە درێژەدا ڕوانییە شەڕی 12 ڕۆژەی ئیسرائیل لە دژی ئێران و ڕایگەیاند: هێزی چەکداری لەو شەڕەدا بە لەخۆبوردوویی بەرگری لە نیشتمانی ئیسلامی کرد و ئێران بە سێ هۆکاری یەکڕیزیی خەڵکی، ورەی جەنگاوەرانەی هێزی چەکداری و تەگبیری ڕێبەری ئێران، توانی شکستێکی ستراتژیکی بە دوژمن بدات.

ڕاشیگەیاند: ئامانجی دوژمن کۆتایی‌هێنان بە هێزی ئێران بوو، بەڵام کۆماری ئیسلامی ئێران بە بەرخۆدان بوێرانەی پیلانی ئەوانی پووچەڵ‌کردەوە.