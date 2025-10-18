پاپۆڕە تێکشکاوەکەی دەریای عەدەن هیچ پەیوەندی بە ئێرانەوە نییە

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، ئێوارەی ڕۆژی شەممە ١٦ی ڕەزبەر، بەشێک لە میدیا بیانییەکان هەواڵێکیان بڵاو کردەوە کە پاگەندەی ئەوە دەکەن ژێردەریایییەکی ئەمریکی پاپۆڕێکی پڕ لە گازی شلکراوی ئێرانی کردۆتە ئامانج.
دوای بڵاوبوونەوەی سەرەتایی، ئەم هەواڵە لە ژمارەیەک میدیای ناوخۆییشدا دەنگی دایەوە.
بەڵام بە پشتبەستن بە بەدواداچوون و پێداچوونەوەی پەیامنێری مێهر بە زانیارییەکانی دەستکەوتوو لە سەرچاوە فەرمییەکانەوە، ئەو تانکەرەی کە باسی لێوە دەکرێت هیچ پەیوەندییەکی بە کەشتیوانی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە نییە.
