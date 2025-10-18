  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ٢٦

دەستپێکی کێبەرکێی سەرتاسەریی قورئانی ئێران ئەمجار لە سنە

48ـه‌مین خولی کێبەرکێ سەرتاسەرییەکانی قورئانی پیرۆز ئەوڕۆ شەممە بە هەڵدانی دروشمی "قورئان؛ کتێبی یەکگرتوویی" چالاکییەکانی لە شاری سنە دەست‌پێکرد و بڕیارە تا 5ی خەزەڵوەر بەردەوام بێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، 48ـه‌مین خولی کێبەرکێ سەرتاسەرییەکانی قورئانی پیرۆز ئەوڕۆ شەممە بە بەشداریی بەرپرسانی نیشتمانی و پارێزگایی و بە هەڵدانی دروشمی "قورئان؛ کتێبی یەکگرتوویی" چالاکییەکانی لە شاری سنەی ناوەندی پارێزگای کوردستان دەست‌پێکرد و بڕیارە 330کەس لە سەرترینەکانی پارێزگایی ئێران تا 5ی خەزەڵوەر لە لقەکانی خوێندنەوە، تەرتیل، لەبەرکردن و نغمەی ئاییندا پێکەوە ڕکابەری بکەن.

شایانی باسە، 330 بەشداربووی ئەم بۆنەیە لە سەرتاسەری ئێران، بڕیارە لە ماوەی 10 ڕۆژ ڕکابەریدا، بە خوێندنەوە و لەبەرکردنی ئایاتی قورئان، دەرکەوتەیەک لە ئێمان، پاکی و هونەری قورئانی نمایش بدەن و کەسایەتییە سەرترەکانی قورئانیی ئێران بڕیارە لە 5ی خەزەڵوەردا دەست‌نیشان بکرێن.

