دەستپێکی کێبەرکێی سەرتاسەریی قورئانی ئێران ئەمجار لە سنە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، 48ـه‌مین خولی کێبەرکێ سەرتاسەرییەکانی قورئانی پیرۆز ئەوڕۆ شەممە بە بەشداریی بەرپرسانی نیشتمانی و پارێزگایی و بە هەڵدانی دروشمی "قورئان؛ کتێبی یەکگرتوویی" چالاکییەکانی لە شاری سنەی ناوەندی پارێزگای کوردستان دەست‌پێکرد و بڕیارە 330کەس لە سەرترینەکانی پارێزگایی ئێران تا 5ی خەزەڵوەر لە لقەکانی خوێندنەوە، تەرتیل، لەبەرکردن و نغمەی ئاییندا پێکەوە ڕکابەری بکەن.

شایانی باسە، 330 بەشداربووی ئەم بۆنەیە لە سەرتاسەری ئێران، بڕیارە لە ماوەی 10 ڕۆژ ڕکابەریدا، بە خوێندنەوە و لەبەرکردنی ئایاتی قورئان، دەرکەوتەیەک لە ئێمان، پاکی و هونەری قورئانی نمایش بدەن و کەسایەتییە سەرترەکانی قورئانیی ئێران بڕیارە لە 5ی خەزەڵوەردا دەست‌نیشان بکرێن.