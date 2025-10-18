عێراقچی: بڕیارنامە کۆتایی هاتووەکان دژی ئێران تازە نابووژێنەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە نامەیەکدا بۆ ئەمینداری گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان و سەرۆکی ئەنجومەنی ئاسایش هاوپەیوەند بە کۆتایی هاتنی بڕیارنامەی 2231 جەختی کرد: هەر جۆرە پاگەندەی بووژانەوەیەکی بڕیارنامە کۆتایی هاتووەکان، لە بنەماوە پووچە و بنەمای یاسایی نییە.
لە دەقی نامەکەی عێراقچیدا هاتووە: لە درێژەی نامەکانی پێشوومدا بە ئێوەی ڕادەگەیێنم کە بڕیارنامەی 2231 ی ئەنجومەنی ئاسایش، بە پێی بڕگەکانی خۆی لە ڕێکەوتی 18 ی ئۆکتۆبەری 2025 بە شێوەی یەکلایی کۆتایی هاتووە.
بە پێی بڕگەی 8 ی بڕیارنامەی 2231 و شرۆڤەککانی، سەرجەم بڕیارنامەی گەمارۆییەکان بە پێی خشتە کاتی دیاری کراو لەلایەن ئەنجومەنەکەوە هەڵدەوەشێنەوە. هیچ بڕیارێکی دواتر لەلایەن ئەنجومەنی ئاسایشەوە نە ئەو خشتە درێژ دەکاتەوە نە هەڵدەسەپێرێت و نە گۆڕیویەتی.
هەروەها هاتووە کە هیچ یەکە لە هەوڵە پێشووەکان لە ئەو ڕێکەوتەوە جێبەجێ ناکرێت و هەر جۆرە هەوڵێک لە ئەو بارەوە نایاساییە و لە بنەڕەتدا پووچ و بێ بەڵگەیە.
