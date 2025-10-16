وەزیر ڕایگەیاند: عیمارەتی خەسراوای سنە دەکرێتە مۆزەخانە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید رەزا ساڵحی ئەمیری پێش نیوەڕۆی پێنجشەممە لەسەر دەفرایەتییە تایبەتەکانی ئەو پارێزگایە لە بواری جیاوازی مرۆیی، فەرهەنگی و شارستانیەت جەختی کرد و وتی: کوردستان سیمبولی ئیرانی جوانە و هەموو فاکتەرەکانی پێویستی بۆ گەشە هەیە.



ساڵحی ئەمیری وێڕای ئاماژە بەتواناییە مرۆییەکانی خەڵکی خۆجەیی ئەو پارێزگا وتی: کوردستان سەرمایەی مرۆیی بێ وێنەی هەیە و لە ئەو پێوەندیەدا داکۆکیم کردووە کە بەرپرسان لە نێو خەڵەککەی هەڵببژێردرێن.



هەوروەها درێژەی دا کە بە پێی زیاد کردنی بودجەی میراتی فەرهەنگی تا 67 لەسەد، بەستێن بۆ گەشەی ژیرخانە فەرهەنگی، گەشتیاری و پیشە دەستیەکان لە سەرتاسەری وڵات و بەتایبەتی کوردستان زیاد دەکرێت.



ناوبراو بە ئاماژە بە گرینگایەتی میراتی مێژوویی پارێزگای کوردستان وتی: بە بەرنامەی تایبەتەوە عیمارەتی خەسراوای سنە دەکرێتە کۆشک مۆزەخانەیەکی شیاو تا خەڵکی سنە و گەشتیارانی ناوخۆیی و دەرەکیی بتوانن لێی بەهرەمەند بن.





