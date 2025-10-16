کوردستان دەبێتە یەکێک لە سێ جەمسەری سەرەکی گەشتیاریی ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید مڕەزا ساڵحی ئەمیر ڕۆژی چوارشەممە 23 ی رەزبەر لە حەوتەمین کۆبوونەوەی شۆرای ئیداری پارێزگای کوردستان بە جەخت لەسەر پێگەی تایبەتی کوردستان لە فەرهەنگ و مێژووی ئێران، زیادی کرد: کوردستان و خەڵکەکەی بەردەوام بە میهەربانی و ئەخلاق ناسراون و ئەو زێدە نابێت بەس بە چەند شار یان ئاسەواری مێژوویی سنووردارەوە بناسرێت بەڵکوو کوردستان بەشێک لە شوناسی ئێرانیە و ئەگەر ئەو ناوچە نەبوایە، شوناسی ئێران تەواو نەدەبوو.



ناوبراو زیادی کرد: هەر شوێنێک لە پارێزگای کوردستان مێژوویەکی شاراوەی هەیە کە نیشانەی شارستانیەتی دێرینی کوردستانە و ئەمڕۆ زیاتر لە هەر کاتێکی دیکەە پێویستمان بە چوار چەمکی دروست کردنی هیوا، متمانە، پتەو بوون و کارامە بوونە.



ساڵحی وتیشی: بەرنامەی گەشتیاری پارێزگای کوردستان ئامادەیە و پێشکەشی ئیدارەی پارێزگا دەکرێت، بەڵام پێویستە دەفرایەتی پارێزگای کوردستان تۆکمە بکرێتەوە و پێی زیاد بکرێت؛ کوردستان ئەگەر پاڵپشتی بکرێت دەوتانێت ببێتە یەکێک لە سێ جەمسەری سەرەکی گەشتیاری ئێران.















