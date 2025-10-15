بەرخۆدان دانانی چەکی قبووڵ نەکردووە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمنار، محەمەد هندی جێگری سکرتێری گشتی بزووتنەوەی جەهادی ئیسلامی فەلەستین جەختی کرد: گرووپەکانی بەرخۆدان چەکدانانیان قبووڵ نەکردووە ناشیکەن.



ناوبراو زیادی کرد: ڕێککەوتینی ئاگربڕ بڕگەی شاراوەی نییە و نابێت دەنگۆکانی ئیسرائیل لە ئەو بارەوە کە بە ئامانجی بەلاڕێ بردنی ڕای گشتی لە پێشێل کرانی ئاگربڕ دێتە ئاراوە، گوێ بگرن.



هندی وتیشی: نتانیاهۆ هێشتا لە وەهمی سەرکەوتنی تەواودایە، بەرخۆدانی فەلەستین هەگیز سەرپەرشتیاری دەرەکی لە کەرتی غەززەی قبووڵ نەکردووە.



