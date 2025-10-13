وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران: ئەزموونی تاڵمان لە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا هەیە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا وتی:

هیچ وڵاتێک ناتوانێت بڕیار بدات بەبێ ئەوەی ئەزموونەکانی ڕابردوو کارلێککردن لەگەڵ کەسانی دیکە لەبەرچاو بگرێت.

بڕیارەکانی ئەمڕۆمان لەسەر بنەمای ئەو ئەزموونانە پێکدێت. سەبارەت بە ئەمریکا، ئێمە خاوەنی دەیان ساڵ ئەزمونی تاڵین، بەتایبەتی لە چەند مانگی ڕابردوودا و دەستدرێژی سەربازیی هاوبەشی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستی دژ بە ئێران.

وتیشی: لە ئایندەدا هەر کاتێک نیزام گەیشتە ئەو ئەنجامەی کە دیالۆگ لەگەڵ هەر لایەنێک دەبێتە هۆی دەستەبەرکردنی بەرژەوەندییە نەتەوەییەکان، بڕیاری پێویست بە چاوی کراوە و لەسەر بنەمای بەرژەوەندی نەتەوەی ئێران دەدرێت.

ئاسایی کردنەوەی پەیوەندییەکان نابێ تاوانەکانی ڕژێمی زایۆنی ئاسایی بکاتەوە

پرسیارە شیکارییەکان لە ئەستۆی شارەزایاندایە، بەڵام ئەوەی ڕوونە ئەوەیە کە هەموو کردارێک لە ناوچەکەدا دەبێ سروشتی ڕاستەقینەی ڕژێمی زایۆنیستی و پرسی فەلەستین لەبەرچاو بگرێت.

ئاسایی کردنی پەیوەندییەکان نابێ ببێتە بیانوویەک بۆ ڕەوایەتیدان بە تاوان و جینۆسایدەکانی ڕژێمی زایۆنیستی، ئەو تاوانانەی کە لە دوو ساڵی ڕابردوودا لە فەلەستینی داگیرکراو ڕوویانداوە.