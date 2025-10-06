بەختیار سەجادی، بووە تەنیا ئەندامی ئێرانی فەرهەنگستانی زمان و وێژەی کوردی

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەو فەرهەنگستانە کە نووسینگە ناوەندیەکەی لە شاری هەولێرە، تەنیا ناوەندی فەرمی زمان و ئەدەبیاتی کوردیە و دەستەی زانستیەکەی بریتیە لە 25 ئەندامی بەناوبانگ لە سەرتاسەری جیهانەوە. دکتۆر بەختیار سەجادی تەنیا ئەندامی ئێرانیە کە لە ئەو کۆمەلە زانستیە باوڕپێکراوە نێودەوڵەتیەیە.
دکتۆر بەختیار سەجادی ئەندامی لیژنەەی زانستی گرووپی زمان و وێژەی ئینگلیزی و لە دامەزرێنەرانی زمان و وێژەی کوردی لە زانکۆی کوردستان، لە حوکمێکدا بووە ئەندامی دەستەی زانستی ئاکادیمیای زمانی کوردی.
