دوای شکستی سیناریۆی ئاژاوەنانەوەی ئەمریکا لە ئێران، ئێستا سەرەی عێراقە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، محەمەد ئەبوو سەعیدە چالاکی سیاسی عێراقی هۆشداریی دا کە ئەمریکا خەریکی ئامادەکاری سیناریۆکانی هاوپەیوەند بە گۆڕینی نەخشەی سیاسی ئەو وڵاتە بە هاوکاری هاوپەیمانەکانی خۆیە.



ناوبراو زیادی کرد: ئەمریکا لە ڕێگای جیاوازەوە هەوڵ دەدات بۆ ناسەقامگیر کردنی دۆخی ناوخۆیی عێراق بە قۆستنەوەی قڵیشی نێوان لایەنە عێراقییەکان.



ئەبوو سەعیدە وتیشی: ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لە دروست کردنی ئاژاوە و نائارامییە ناوخۆیەکان لە ئێران شکستانی هێنا بەڵام ئێستا خەریکی جێبەجێ کردنی ئەو سیناریۆیە لە ناوخۆی عێراقن.



هەروەها وتیشی: لایەنی ئەمریکی نایەوێت دۆخی ئێستا لە عێراق هەر ئاوا بچێتە پێشەوە بەڵکوو بۆ گۆڕینی نەخشەی سیاسی ئەو وڵاتە بە پێی بەرژەوەندییەکانی خۆی هەوڵ دەدات.

