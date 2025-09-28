عێڕاقچی: ڕەت کردنەوەی دیپلۆماسی لەلایەن ئەمریکا و سێ وڵاتی ئەورووپیەوە ئەنقەست بوو

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە تۆڕی کۆمەڵایەتی خۆی لە کاردانەوە نە ڕووداوەکانی شەوی ڕابردوو لە ئەنجومەنی ئاسایش نووسی: بڕیارنامەی 2231 لە ڕۆژی 26 ی ڕەزبەر هەڵدەوەشێتەوە و گەمارۆ هەڵوەشاوەکانیش ناتوانن دووبارە بسەپێندرێنەوە.



ناوبراو زیادی کرد: لە لێدوانی دوێنێی خۆیددا لە بەردەم ئەنجومەنی ئاسایش، شرۆڤەم کرد کە چۆن ئەمریکا خەیانەتی بە دیپلۆماسی کرد و چۆن سێ وڵاتی ئەورووی ناشتیان.

عێراقچی وتیشی: هەموو ئەوەی کە لە نیۆیۆرک ڕووی دا، نیشانی دەدات کە شکستی گفتوگۆکان لەناکاو و بێ ئەنقەست نەبووە.



ڕەت کردنەوەی دیپلۆماسی لەلایەن ئەمریکا و سێ وڵاتی ئەورووپییەوە هەوڵێکی بە ئەنقەست بوو کە لەسەر ئەو هەڵە دانراوە: ماف بە زۆربێژانە و خەڵکی ئێران ناچنە ژێر گوشاری زۆربێژانەوە! داکۆکی لەسەر ئەو بۆچوونە هەڵەگەلە، قەیرانی نازەرووری ئێستا چارەسەر ناکات.



ناوبراو زیادی کرد: لە لێدوانەکەی دوێنێمدا جەختم کرد کە سێ وڵاتی ئەورووپی بەڵێنەکانیان بە پێی ڕێککەوتنی ئەتۆمی و بڕیارنامەی 2231 جێبەجێ نەکردووە و بۆیە هیچ مافێکیان بۆ پاگەندەکەی ئێستایان نییە.



هەروەها وتیشی: پشت بەستن بە ڕێکاری سناپباک جگە ئاوەژۆ کەڵکوەرگرتنی ئاشکرا لە ڕەوتی ئاسایی نییە.





