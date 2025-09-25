ڕێبەری باڵای ئێران: شەهادەت خەڵاتی موجاهیدە چ لە بەرگریی 8 ساڵە و چ لە شەڕی 12 ڕۆژە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئایەتوڵڵا خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی لە پەیامێکدا بە بۆنەی حەفتەی بەرگریی پیرۆز و ڕۆژی میوانی هەڵاڵەکان شەهیدبوونی بە پاداشتی خەبات لە قەڵەم دا .

جەختیشیان لەوە کردەوە کە گەلان لە ڕێگەی ئەو تێکۆشانەوە گەشە دەکەن و لەو شەهیدبوونانەدا دەدرەوشێنەوە.

دەقی پەیامەکەی ڕێبەری:

بەناوی خودای میهرەبان و میهرەبان

ئەمساڵ هەفتەی بەرگریی پیرۆز ڕەهەندێکی نوێی وەرگرتووە بە شەهیدبوونی کۆمەڵێک کەسایەتی دیاری ڕێبازی بەرخۆدانی ئیسلامی و گەنجانی ئازا لە شوێنە جیاجیاکان.

شەهیدبوون پاداشتی تێکۆشان، چ لە بەرگری ٨ ساڵە، لە شەڕی قارەمانانەی ١٢ ڕۆژە، یان لە لوبنان و غەززە و فەلەستین. گەلان لەم هەوڵانەدا گەشە دەکەن و لەو شەهیدبوونانەدا دەدرەوشێنەوە.

گرنگە باوەڕمان بە بەڵێنی ئیلاهی سەبارەت بە سەرکەوتنی ڕاستیەکان و لەناوچوونی بەتاڵ هەبێت، هەروەها پابەند بین بە ئەرکی خۆمان لە پاڵپشتیکردنی ئایینی خودا.

سەید عەلی خامنەیی

٢ی ڕەزبەری ١٤٠٤