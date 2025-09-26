ڕێککەوتن بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە بلۆمبێرگ، بەپێی ڕاگەیێندراوێک کە لە لایەن یەکێتیی نوێنەرانی کۆمپانیاگەلی چالاکی هەرێمی کوردستان، 8 کۆمپانیای نەوتی کە زیاتر لە لەسەدا 90ی بەرهەمی نەوتیی هەرێمیان بەدەستەوەیە، ڕەزامەندیی سەرەتایی دەوڵەتی فیدراڵ و دەوڵەتی هەرێمیان بۆ دەسپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان، بەدەست هێناو و چاوەروان دەکرێت پاش واژۆ و پسندکرانی فەرمیی، هەناردەی نەوت بۆ بەندەر جیهانی تورکیا دست پێ بکاتەوە.

بێ گومان ئەم ڕێککەوتنە بە مانای کۆتایی ململانێیەکە کە لە مارچی 2023ـه‌وە و پاش حوکمی دادگای نێودەوڵەتی بۆ داخستنی هێڵی بۆریی کەرکووک-بەندەر جیهان دەستی پێکردبوو و بە دەسپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێم، بڕیارە ڕۆژانە 230 هەزار بەرمیل نەوتی هەرێم هەناردەی بازاڕە جیهانییەکان بکرێت.

دەوڵەتی هەرێمی کوردستانیش ڕۆژی ڕابردوو (چوارشەممە) ڕایگەیاند کە ئەم ڕێککەوتنە نوێیەی لەگەڵ هەموو کۆمپانیا چالاکەکان (جگە لە کۆمپانیای نۆروێژیی DNO ASA) واژۆ کردووە و چاوەروانی واژۆی کۆتایی وەزارەتی نەوتی عێراقە و چاوەروان دەکرێت کە وەڵامی ئەرێنیی ئەو وەزارەتەش تا 48 کاتژمێر دوای ئەو ڕاگەیێندراوە مسۆگەر بێت.