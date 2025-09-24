  1. جیهان
داواکاریی بەپەلەی نەتەوە یەکگرتووەکان لە فیفا و یووفا سەبارەت بە ئیسڕائیل

هەموو کارناسانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بە دەرکردنی ڕاگەیێندراوێکی مێژوویی خوازیاری هەڵپەسێرانی بەپەلەی تۆپی‌پێی ئیسرائیل بوون.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، "فیفا و یووفا بەپەلە ئیسرائیل هەڵپەسێرن"، ئەمە سەردێری ڕاگەیێندراوی بێ‌وێنەی ئەوڕۆ (چوارشەممە)ی هەموو کارناسانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لە سەر ماڵپەڕی ئەو ڕێکخراوەیە کە خوازیاری هەڵپەسێرانی بەپەلەی تۆپی‌پێی ڕژیمی زایۆنی بوون.

ئەمە یەکەمجارە کە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لە بواری هەڵپەسێرانی تۆپی‌پێی ئیسرائیل ڕاگەیێندراوێک بڵاو دەکاتەوە و پێشتریش کۆمیسیاریای تایبەتیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوین ئەو پێشنیاری دابوو کە تیمگەلی وەرزشی ئیسرائیل لە ڕکابەرییە نێودەوڵەتییەکان بێ‌بەش بکرێن و بۆ ئەمجار هەموو کارناسەکان وەک هەڵوێستێکی فەرمیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕاگەیێندراویان داوە.

