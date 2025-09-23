ئەرکی نیشتمانی داهۆڵێک لە سنە نمایش دەکرێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، شانۆی "ئەرکی نیشتمانی داهۆڵێک" لە نووسین و دەرهێنانی جەمیل مەفاخری وەک خوێندنەوەیەکی ئازاد لە سەر بەیتی سەیدەوان، بە سەرپەرەشتیاری د. ئومید وەرزەندە، یاریدەریی دەرهێنەری ژوان مەفاخری، دەورگێڕانی نیشتمان ڕەسووڵ‌نژاد، مۆسیقای ڕامین شێرزادی، دیزاینی پۆستەری کاوە خوداکەرەمی، دیزاینی جل‌وبەرگی شیما مەڵایی و بەڕێوەبەریی ستەیجی کەیوان بێنیاز، بۆ ماوەی یەک حەوتە (لە ٢٧ی خەرمانان تا ٢ی ڕەزبەر)، لە هۆڵی فەرهەنگی-هونەریی شارەوانی شاری سنە نمایش دەکرێت.

لەم شانۆیەدا هەوڵ، ڕووداوی تراژێدیی سەیدوان و ئاراستەی مێژوویی لەگەڵ دۆخی ئێستاکە وەک ڕوانگەیەکی نوێ لەبارەی ئاستەنگە کۆمەڵایەتی و فەرهەنگییە هاوچەرخەکان لێک دراوە.

"ئەرکی نیشتمانی داهۆڵێک" پێشتر لە شازدەهەمین خولی فێستێڤالی شانۆی کوردی سەقز لە ساڵی 1398ی هەتاوی بە شانۆی یەکەم هەڵبژاردرا و تا ئێستا لە چەندین وڵات و لەوان لە هەرێمی کوردستاندا نمایش کراوە.