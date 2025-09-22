هاتوچووی سنووری ئێران و عێراق ئاسانتر دەبێت؛ واژۆی ڕێککەوتنێکی گرینگ

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەڕێوەبەری گشتیی فەرمانگەی هاوکاریی نێودەوڵەتیی گومرۆکی ئێران بە ئاماژە بە جێ بەجێ کردنی ڕێککەوتننامەیەک کە پێشتر واژۆ کرابوو، وتی: بە پێی لێکتێگەیشتن نامەیەک کە لە نێوان ئێران و عێراق واژۆ کراوە، جووڵەی بارهەڵگر و ئۆتۆمبێلی تاکەکەسی لە نێوان دوو وڵات بڕیارە لە شێوەی کارنێتی دوو هاتنە ژوورەوە (بەبێ فۆرماڵیتی گومرۆکی) ئەنجام بدرێت.

وتیشی: بەم ڕێکارە، جووڵەی سنووری ئۆتۆمبێلی تایبەت و بارهەڵگرەکان بە خێرایی ئەنجام دەدرێت و تێچووی کەمتر و خێراتر دەبێت، کە بێگومان لایەنی عێراقیش پێشوازی لەم یاداشتە کرد.