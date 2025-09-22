  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ خەرمانان ٣١ ١٧:٠٤

هاتوچووی سنووری ئێران و عێراق ئاسانتر دەبێت؛ واژۆی ڕێککەوتنێکی گرینگ

هاتوچووی سنووری ئێران و عێراق ئاسانتر دەبێت؛ واژۆی ڕێککەوتنێکی گرینگ

گومرۆکەکانی ئێران و عێراق ڕێککەوتنێک دەخەنە بواری جێبەجێ کردنەوە کە هاتوچووی سنووری ئاسان دەکات.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەڕێوەبەری گشتیی فەرمانگەی هاوکاریی نێودەوڵەتیی گومرۆکی ئێران بە ئاماژە بە جێ بەجێ کردنی ڕێککەوتننامەیەک کە پێشتر واژۆ کرابوو، وتی: بە پێی لێکتێگەیشتن نامەیەک کە لە نێوان ئێران و عێراق واژۆ کراوە، جووڵەی بارهەڵگر و ئۆتۆمبێلی تاکەکەسی لە نێوان دوو وڵات بڕیارە لە شێوەی کارنێتی دوو هاتنە ژوورەوە (بەبێ فۆرماڵیتی گومرۆکی) ئەنجام بدرێت.

وتیشی: بەم ڕێکارە، جووڵەی سنووری ئۆتۆمبێلی تایبەت و بارهەڵگرەکان بە خێرایی ئەنجام دەدرێت و تێچووی کەمتر و خێراتر دەبێت، کە بێگومان لایەنی عێراقیش پێشوازی لەم یاداشتە کرد.

News ID 56897

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت