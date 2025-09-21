  1. جیهان
AP ١٤٠٤ خەرمانان ٣٠ ١٨:١٠

کۆمەڵە پاپۆری گەمارۆبەزێنی غەزە چوارشەمە ڕێ دەکەوێت

کۆمەڵە پاپۆری گەمارۆبەزێنی غەزە چوارشەمە ڕێ دەکەوێت

لە کاتێکدا کە کۆمەڵە پاپۆری گەمارۆبەزێنی غەزە، ناسراو بە سەموود، هێشتاش بەردەوامە لە گەیشتن بەو کەرتە، کۆمەڵە پاپۆرێکی تر بۆ بەزاندنی گەمارۆکانی غەزە ئەم چوارشەممەیە ڕێ دەکەوێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المیادین"، کۆمیتەی نێودەوڵەتیی بەزاندنی گەمارۆی غەزە ڕایگەیاند کە شەپۆلێکی نوێ لە پاپۆرەکانی گەمارۆبەزێن لە چوارچێوەی کۆمڵە پاپۆرێکی نوێ، چوارشەممەی داهاتوو لە ئیتالیاوە وەڕێ دەکەوێت.

ئەوە لە کاتێکدایە کە کۆمەڵە 50 پاپۆری سەموود کە ڕۆژی یەکشەممەی ڕابردوو لە پێناو ئازادی غەزە و بەزاندنی گەمارۆکانی ئەو کەرتە وەڕێ کەوتووە و ڕۆژی ڕابردوو لە کەنارەکانی دوورگەی سیسیل تێپەڕیوە، ڕایگەیاند کە سێزدەهەمین پاپۆر لە 23 پاپۆری ئەو کۆمەڵەیە لە توونسەوە بەرەو کەرتی غەزە لای داوە.

News ID 56885

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت